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UEDAŞ, Yılbaşında Kesintisiz Enerji Sağlamak İçin Hazır - Son Dakika
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UEDAŞ, Yılbaşında Kesintisiz Enerji Sağlamak İçin Hazır

UEDAŞ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonu aşkın nüfusa elektrik dağıtım hizmeti sağlayarak, yılbaşında da kesintisiz enerji kesintisiz iletişim sloganıyla sahada hazırlıklarını tamamladı. 324 kişilik saha ekibiyle yeni yılı görev başında karşılayacak olan UEDAŞ, abonelerinin yeni yıla enerji dolu bir başlangıç yapması için çalışmalarını gece boyunca sürdürecek.

UEDAŞ, Yılbaşında Kesintisiz Enerji Sağlamak İçin Hazır
29.12.2023 - 10:25,  Güncelleme: 10:26
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Yeni yıla sayılı günler kala enerji tedariki noktasında önlemler alan UEDAŞ, yılbaşında da kesintisiz enerji kesintisiz iletişim sloganıyla sahada hazırlıklarını tamamladı. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonu aşkın nüfusa elektrik dağıtım hizmeti sağlayan UEDAŞ, 324 kişilik saha ekibiyle yeni yılı görev başında karşılayacak. Abonelerinin yeni yıla enerji dolu bir başlangıç yapması için çalışmalar yürüten ekipler, 109sepetli, 62 4x4 arazi aracı ve 1 adet paletli kar aracı ile sahadaki çalışmalarını gece boyunca sürdürecek.

Yılbaşında kesintisiz enerji sağlamak adına titiz çalışmalar için hazır olan UEDAŞ, yeni yılda görev başında olacak. UEDAŞ ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra elektrik şebekesinin 7/24 uzaktan kontrol ve kumanda faaliyetlerini sağlayan SCADA sistemiyle de şebekesinin uzaktan ölçüm, izleme, kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlamaya devam edecek. Saha çalışanları kesintilere kısa sürede müdahale ederek çözülmesi noktasında da vatandaşlara mağduriyet yaşatmamak için var güçleri ile çalışacak. - BURSA

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Yalova, Güvenlik, Enerji, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: UEDAŞ, Yılbaşında Kesintisiz Enerji Sağlamak İçin Hazır - Son Dakika
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