UEFA Avrupa Konferans Ligi\'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, grubunu lider tamamladığı için son 16 turundan devam edecek.

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:

Sturm Graz - S.Bratislava

Servette - Ludogorets

Union Saint- Gilloise - Frankfurt

Real Betis - Ludogorets

Olympiakos - Ferencvaros

Ajax - Bodo Glimt

Molde - Bodo Glimt

Maccabi Haifa - Gent

2023/24 UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme aşaması 15 Şubat'ta başlayacak ve 29 Mayıs'taki finalle sona erecek. 29 Mayıs 2024'te oynanacak 2024 finaline Atina'daki AEK Arena ev sahipliği yapacak. - İSTANBUL