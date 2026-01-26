Tekirdağ'da Uğur Mumcu Basınevi açıldı - Son Dakika
Tekirdağ'da Uğur Mumcu Basınevi açıldı

26.01.2026 09:42  Güncelleme: 09:52
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Uğur Mumcu Basınevi, açılış töreniyle hizmete girdi. Açılışta, basın özgürlüğü ve gazeteciliğin önemi vurgulandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce yapımı tamamlanan Uğur Mumcu Basınevi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törende Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, basın emekçilerinin talebi üzerine hayata geçirildiğine vurgu yaptığı konuşmasında, gazeteciliğin simgesi haline gelen Uğur Mumcu'yu andı. Candan Başkan, "Buranın fikir babası siz değerli gazetecilerimizsiniz. En son bir araya geldiğimiz toplantıda, 'Bizim böyle bir yere ihtiyacımız var. Bir araya gelebileceğimiz, zaman zaman röportaj yapabileceğimiz, haber yazabileceğimiz ve sessiz bir ortam bulabileceğimiz bir alan yok' demiştiniz. Biz de o gün sizlere bir basınevi sözü vermiştik. Aslında o günden bugüne bu basınevinin temelini sizler attınız. Bu mekana Uğur Mumcu adını vermemizin sebebi ise, dün, cesur gazeteci, araştırmacı ve belgeci kimliğiyle bugün gazeteciliğin simgesi haline gelen Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33. yıl dönümünün anılmasıdır. Basınevimiz adını da bu anlamlı günden alıyor" dedi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da, basın özgürlüğünün ve gazeteciliğin demokrasi açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekti. Bulut, "Dün, Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33. yıl dönümüydü. Açılış her ne kadar bir gün sonra yapılmış olsa da, böylesine anlamlı bir ismi taşıyan bir basınevinin açılışını gerçekleştirmek büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi, protokol üyeleri ile basın emekçilerince gerçekleştirildi. Açılışın ardından Uğur Mumcu Basınevi protokol üyeleri tarafından gezildi.

Açılış törenine milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
Savaşın ayak sesleri Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
