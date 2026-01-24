Uğur Mumcu 33. Yılında Bursa'da Anıldı - Son Dakika
Uğur Mumcu 33. Yılında Bursa'da Anıldı

Uğur Mumcu 33. Yılında Bursa'da Anıldı
24.01.2026 17:08  Güncelleme: 17:10
Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu ölümünün 33'üncü yıl dönümünde Bursa'da düzenlenen geniş katılımlı bir törenle anıldı.

Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu ölümünün 33'üncü yıl dönümünde Bursa'da düzenlenen geniş katılımlı bir törenle anıldı. Setbaşı Köprüsü üzerinde bir araya gelen topluluk Atatürk Anıtı'na kadar sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi. Setbaşı Köprüsü'nden başlayan ve "Uğurlar Olsun" türküsü eşliğinde devam eden yürüyüş, Heykel'deki Atatürk Anıtı önünde son buldu. Demokrasi şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi Başkanı Tayfun Çavuşoğlu tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Tören kapsamında ayrıca Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği (ASGD) Genel Başkanvekili Yüksel Baysal ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi de birer selamlama konuşması yaparak günün anlam ve önemine değindi. Atatürk Anıtı'na kurumlar adına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Katılımcılar, Uğur Mumcu çelenginin çevresini kırmızı karanfillerle donattı. Uğur Mumcu'ya saygı çelengini Gazeteci Günnur Ataokay ile kızı Ada Ataokay birlikte taşıdı.

"O kalem yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor"

Törende konuşan ÇGD Bursa Şube Başkanı Tayfun Çavuşoğlu, Uğur Mumcu'nun gazetecilik mirasına ve vatan sevgisine vurgu yaptı. Çavuşoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada sadece bir kaybı anmıyor, bir fikri selamlıyoruz. Tam 33 yıl önce Ankara'nın o karlı sokağında patlayan bomba, sadece bir bedeni aramızdan aldı; ancak Mumcu'nun kalemi ve gerçekleri hala yolumuzu aydınlatıyor. 'Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz' diyen Mumcu, tarikat-siyaset-ticaret üçgenini yıllar öncesinden deşifre eden korkusuz bir isimdi" dedi.

Anma etkinliğine Bursa siyasetinin ve sivil toplumunun önemli isimleri yoğun ilgi gösterdi. Törene katılanlar arasında; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP'li ilçe başkanları, akademik odalar ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri ve gazeteciler yer aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

