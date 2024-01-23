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Uğur Mumcu, Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenecek törenle anılacak - Son Dakika
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Uğur Mumcu, Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenecek törenle anılacak

Odunpazarı Belediyesi, 24 Ocak 1993'te katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu adını taşıyan parkta düzenleyeceği törenle anacak. Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirilecek anma töreni, Mumcu'nun bombalı saldırıya uğradığı aracın sergilendiği anıtın önünde yapılacak.

Uğur Mumcu, Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenecek törenle anılacak
23.01.2024 - 14:44,
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Odunpazarı Belediyesi, 24 Ocak 1993'de katledilen gazeteci- yazar Uğur Mumcu'yu yarın adını taşıyan parkta düzenleyeceği törenle anacak.

Odunpazarı Belediyesi 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde arabasına konulan bombanın patlaması sonucu katledilen Türk basınının duayen ismi Uğur Mumcu'yu unutmuyor. 31 yıl önce aracına konan bombanın patlaması sonucu katledilen Uğur Mumcu, Odunpazarı Belediyesi tarafından adına açılan Uğur Mumcu Parkı'nda anılacak.

Mumcu'nun bombalı saldırıya uğradığı "06 YR 245" plakalı aracının sergilendiği anıtın önünde düzenlenecek anma töreni, 24 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak.

Kaynak: ANKA
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