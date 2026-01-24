Ayvalık'ta Uğur Mumcu unutulmadı - Son Dakika
Ayvalık'ta Uğur Mumcu unutulmadı

24.01.2026 13:40  Güncelleme: 13:48
Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen anma töreni ile anıldı. Törene çok sayıda vatandaş, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33.yılında çok sevdiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinin önünde karanfillerle anıldı.

24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için ölümünün 33. yıl dönümünde Ayvalık'ta anma töreni düzenlendi.

Çok sayıda Ayvalıklı, Mumcu'nun evinin bulunduğu Armutçuk son durak mevkii, Tapu Kadastro Evleri'nin bahçesinde bir araya geldi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra anma törenine siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Başkan Mesut Ergin'in konuşmasının ardından vatandaşların, Uğur Mumcu'nun evinin bahçesine karanfil bırakılmasıyla sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

