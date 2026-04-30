UKOME\'de Fatih Cankurtaran oteller bölgesinin yayalaştırılması teklifi alt komisyona gönderildi

UKOME 2026 yılı nisan ayı toplantısı Feshane'de bulunan Art İstanbul Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantının başkanlığını Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin yaptı. Toplantıda gündeme gelen 4'üncü maddede taksi durak taleplerinin değerlendirilmesi tekliflinde Kadıköy, Sultanbeyli, Çekmeköy, Bakırköy, Şişli, Ataşehir, Bağcılar, Avcılar, Üsküdar, Kağıthane, Sarıyer, Fatih, Avcılar, Bayrampaşa'da hizmet veren 16 taksi durağından 14'ünün iptali ile 2 taksi durağının revize edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda ilçelerde e-skuter izin revize teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantının bir diğer önemli maddesinde belirtilen Tarihi Yarımada ulaşım eylem planı kapsamında Fatih Cankurtaran oteller bölgesinin yayalaştırılması teklifi tekrar görüşülmek üzere alt komisyona gönderildi. - İSTANBUL