Ukrayna Barış Konferansı Bürgenstock'ta Başladı - Son Dakika
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Ukrayna Barış Konferansı Bürgenstock'ta Başladı

İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı Ukrayna Barış Konferansı, Bürgenstock kasabasında 100 ülke ve kuruluşun katılımıyla başladı. Konferansta, adil ve kalıcı barışa giden yollar ele alınacak ve barış sürecinin başlatılması için ortak anlayışın teşvik edilmesi hedefleniyor. Rusya ve Çin ise konferansa katılmadı.

15.06.2024 20:16
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İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı Ukrayna Barış Konferansı, 100 ülke ve kuruluşun katılımıyla Bürgenstock kasabasında başladı.

İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Barış Konferansı başladı. Nidwalden kantonundaki Lucerne Gölü'nün yanında yer alan Bürgenstock kasabasında 100 ülke ve kuruluşun katıldığı zirvenin açılış konuşmasını ev sahibi İsviçre Konfederasyon Başkanı Viola Amherd yaptı. Amherd konuşmasında, barış sürecinin Rusya olmadan düşünülemeyeceğini ve uzun vadeli bir çözümün uluslararası toplumun yardımıyla her iki tarafı da içermesi gerektiğini söyledi. Önlerinde uzun bir yol olduğunu belirten Amherd, "Bu zirvede nihai bir anlayışa yaklaşabiliriz" dedi. Zirvenin dünyanın dört bir yanından gelen seslerin fikirlerini ve bakış açılarını tartışabilecekleri geniş destekli bir süreci başlatacağını vurgulayan Amherd, "Hedefimiz iddialı olsa da, bu hedefe ulaşmak için çaba sarf etmek burada bulunan hepimizin menfaatinedir. Uluslararası toplum olarak bu yolun açılmasına yardımcı olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Amherd'in ardından söz alan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, uluslararası toplum tarafından kabul edildiğinde Moskova'ya savaşı sona erdirmek için bir teklif sunacağını söyledi. Zelenskiy konuşmasında, "Adil bir barışın dünya için ne anlama geldiğine ve bunun kalıcı bir şekilde nasıl sağlanabileceğine birlikte karar vermeliyiz" dedi.

Konferansta adil ve kalıcı barışa giden yollar ele alınacak

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil edeceği, ABD'den ise Başkan Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'in katıldığı Ukrayna Barış Konferansı'nda barış sürecinin başlatılmasına yönelik ilk adımların atılması, Ukrayna için uluslararası hukuk ve BM Şartı temelinde adil ve kalıcı barışa giden yolların ele alınması ve barışa ulaşmak için ortak anlayışın teşvik edilmesi hedefleniyor. Toplantıda BM ile Avrupa kurumlarından temsilciler de yer alıyor.

Rusya ve Çin konferansa katılmadı

Konferansa Rusya davet edilmezken, herhangi bir barış sürecinin hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın katılımıyla başlatılması gerektiğini savunan Çin hükümeti de konferansta bulunmuyor. - BURGENSTOCK

Kaynak: İHA

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