İstanbul'da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemiler gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına gelmeye başladı. Saat 17.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçen Star Helena da Ahırkapı açıklarına demirledi. Çin'e 45 ton ayçiçeği küspesi götüren geminin, heyet tarafından denetlenmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Ukrayna'dan Çin'e gidecek olan Star Helena adlı gemi Ahırkapı açıklarına demirledi - Son Dakika

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