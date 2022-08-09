Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye , Rusya , Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" çerçevesinde Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü Riva Wind isimli gemi Yenikapı açıklarında demirledi. Gemide şu an heyet tarafından denetimler yapılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Ukrayna'dan gelen 'Riva Wind' isimli gemide denetimler yapılıyor - Son Dakika

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