Ukraynalı aile, şifalı sularıyla ünlü Ilıca'ya hayran kaldı - Son Dakika
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Ukraynalı aile, şifalı sularıyla ünlü Ilıca'ya hayran kaldı

12.06.2022 15:09
Ukraynalı aile, şifalı sularıyla ünlü Ilıca'ya hayran kaldı

Kütahya Herlek Termal Otel'de konaklayan Ukraynalı aile, şifalı sularıyla ünlü Ilıca Kaplıcaları bölgesine hayran kaldı.

Kütahya Herlek Termal Otel'de konaklayan Ukraynalı aile, şifalı sularıyla ünlü Ilıca Kaplıcaları bölgesine hayran kaldı.

Ukraynalı baba İevgen Makareniw, anne Aksana ve evlatları Amir ve Viktoran Ilıca'da unutulmaz anlar yaşadı.

Harlek Termal Otel Müdürü Engin Umur, "Ukraynalı misafirimiz Ilıca'nın doğasına hayran kaldı. Otelimizde konaklayan Ukraynalı aileye en iyi hizmeti sunduğumuza inanıyorum. Kendileriyle bir süre sohbetimiz de oldu. Ailenin en büyük isteği ülkelerinde aylardır devam eden savaşın bir an önce bitmesi. Kendilerinin bu temennisine Türk halkı olarak bizlerinde katıldığımızı özellikle belirttim" dedi.

Baba İevgen Makareniw, eşi ve çocuklarıyla birlikte Harlek Termal Otel Wellness ve Spa Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Özer ve otel çalışanlarına minnettarlığını ifade ederek Ilıca'dan ayrıldı.(EFE-) - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ukraynalı aile, şifalı sularıyla ünlü Ilıca'ya hayran kaldı - Son Dakika

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