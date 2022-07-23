Ukraynalı kadınlar ülkelerine destek için Kocaeli'de çorba yapıp sattı

Kocaeli'de Helikon Çağdaş Sanat Derneği ve Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından etkinlik düzendi. Etkinlik sebebiyle Kocaeli'ye gelen 15 Ukraynalı heykeltıraş ve ressam sanatçısı, Rus-Ukrayna savaşına tepki çekmek istedi. Borşç çorbası yapan Ukraynalı kadın sanatçılar, Başiskele sahilinde çorbalarını sattı. Gün boyu çorba yapıp satan Ukraynalı kadınlar, elde ettikleri gelirleri savaş mağdurlarına harcayacak. - KOCAELİ

Ukrayna 'dan Kocaeli 'ye gelen 15 kadın sanatçı, Rus-Ukrayna savaşına tepki çekmek ve savaş mağdurlarına yardımcı olmak için çorba sattı.

Kaynak: İHA

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