Ukraynalı kadınlar ülkelerine destek için Kocaeli'de çorba yapıp sattı - Son Dakika
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Ukraynalı kadınlar ülkelerine destek için Kocaeli'de çorba yapıp sattı

23.07.2022 13:54
Ukraynalı kadınlar ülkelerine destek için Kocaeli'de çorba yapıp sattı

Ukrayna'dan Kocaeli'ye gelen 15 kadın sanatçı, Rus-Ukrayna savaşına tepki çekmek ve savaş mağdurlarına yardımcı olmak için çorba sattı.

Ukrayna'dan Kocaeli'ye gelen 15 kadın sanatçı, Rus-Ukrayna savaşına tepki çekmek ve savaş mağdurlarına yardımcı olmak için çorba sattı.

Kocaeli'de Helikon Çağdaş Sanat Derneği ve Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından etkinlik düzendi. Etkinlik sebebiyle Kocaeli'ye gelen 15 Ukraynalı heykeltıraş ve ressam sanatçısı, Rus-Ukrayna savaşına tepki çekmek istedi. Borşç çorbası yapan Ukraynalı kadın sanatçılar, Başiskele sahilinde çorbalarını sattı. Gün boyu çorba yapıp satan Ukraynalı kadınlar, elde ettikleri gelirleri savaş mağdurlarına harcayacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ukraynalı kadınlar ülkelerine destek için Kocaeli'de çorba yapıp sattı - Son Dakika

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