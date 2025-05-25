Ukraynalı Model Kanserden Türkiye'de Kapalı Ameliyatla Kurtuldu - Son Dakika
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Ukraynalı Model Kanserden Türkiye'de Kapalı Ameliyatla Kurtuldu

Ukraynalı Model Kanserden Türkiye\'de Kapalı Ameliyatla Kurtuldu
25.05.2025 11:25
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Malika Murtazina, Antalya'da kapalı yöntemle kanserden kurtulup sağlığına kavuştu.

Kolon kanserine yakalanıp ülkesinde geçirdiği açık ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu sanan Ukraynalı model, kanserin karaciğerine sıçradığını duyunca hayatının şokunu yaşadı. Açık ameliyat olmak istemeyip ülkesi dışında arayışlara giren model, yaptığı araştırmalar sonucu Türkiye'nin öne çıktığını görünce Antalya'ya geldi, zor bir ameliyatla vücuduna hiç bıçak değmeden kanserden kurtuldu. Mutluluğu yüzünden okunan model, Türkiye'nin sağlık sistemi sayesinde iki günde ayağa kalktım. Spor yapabiliyorum ve işime döndüm" dedi.

Uzun süre modellik yapan Ukraynalı Malika Murtazina (46), kolon kanserine yakalanıp 2023 yılında ülkesinde açık ameliyat oldu. Murtazina, kemoterapi ve ameliyat sonrası rehabilitasyon süresi açısından zorluklar yaşadı. Zorlu hastalığı yendiğini düşünen Murtazina, kanserin karaciğerine sıçradığını öğrenince ise hayatının şokunu yaşadı. Tekrar açık ameliyat olmak istemeyen Murtazina, yaptığı araştırmalar sonucu Türkiye'nin bu alanda başarısını görünce Antalya'ya gelmeye karar verdi. Eşi Mykita Rostislav ile birlikte Memorial Antalya Hastanesi'ne başvuran Murtazina, burada Prof. Dr. Alihan Gürkan ve ekibine mesleği gereği kapalı ameliyat olmak istediğini söyledi. Murtazina, kanser dokusunun karaciğerin zor bir noktasında olduğu ve ameliyatın kapalı yöntemle gerçekleştirmenin kolay olmayacağı belirtilmesine rağmen kararından vazgeçmedi.

Kesi olmadan kanserden kurtuldu

Bunun üzerine Prof. Dr. Gürkan ve ekibi, Murtazina'nın karnından kameralı tüp yardımıyla 5 mm - 1 cm arasında değişen bir delikle laparoskopi kaudat lob rezeksiyonu işlemini gerçekleştirdi. Kapalı ameliyat sonrası zor bir alandaki kanserli hücre bulunduğu yerden alınarak Murtazina sağlığına kavuştu.

"Açık ameliyat sonrası zor günler geçirdim"

Daha önce yurt dışında bir çok ülkede modellik yapan ve halen Ukraynalı kadınların girişimciliğini destekleyen bir ajansın yöneticiliğini yürüten Malika Murtazina, ilk başvuruda kanser olduğunu bilmediğini belirterek, Tahliller sonrası ameliyat kararı alındı. Patoloji sonucu ile onkoloji tanısı kondu. O an şok yaşadım dedi.

Hastalığın teşhisinin ardından açık ameliyat geçirdiğini ve rehabilitasyon sürecinin uzun sürdüğünü anlatan Murtazina, Açık ameliyat olmayı hiç istemiyordum. Kemoterapi aldım. Savaş nedeniyle hayatım iyice zorlaştı ifadelerini kullandı.

Sağlıkta alternatifleri araştırmaya başladığını aktaran Murtazina, Türkiye'nin sağlık sisteminin gelişmiş olduğunu gördüm ve bu hastaneye başvurdum. Onkolojide bir süre tedavi aldıktan sonra yeniden ameliyat gerektiği söylendi diyerek süreci anlattı.

"İkinci gün yürümeye başladım"

Memorial Antalya Hastanesi'nde geçirdiği kapalı ameliyatın hayatını değiştirdiğini belirten Murtazina, Daha önce tüm ameliyatlarım açık yapılmıştı. Bu kez bana bir seçenek sunuldu. Hocamızın içten ve profesyonel yaklaşımı beni çok etkiledi. Kapalı ameliyat olduğum için çok mutluyum. Rehabilitasyon süresi çok kısa sürdü. İkinci günden itibaren yürümeye başladım. Spor yapabiliyorum ve iş hayatıma döndüm ifadelerini kullandı.

"Eşimin yürüyerek çıktığını görünce çok sevindim"

Hastanın eşi Mykita Rostislav ise ameliyat süreciyle ilgili olarak, Açık ameliyat sonrası 1-1,5 ay süren bir iyileşme süreci olur. Ancak eşimi taburcu olurken neşeli, sağlıklı ve yürür halde görünce çok mutlu oldum dedi.

Prof. Dr. Gürkan: Dünyadaki 200 vakadan biri

Memorial Antalya Hastanesi'nden Genel Cerrah Prof. Dr. Alihan Gürkan, söz konusu ameliyatın dünyada şuana kadar 196 kez yapıldığını ve bu anlamda önemli olduğunu söyledi. Gürkan, kapalı ameliyatın özellikle vücuduna önem veren ve vücudu ile para kazanan insanlar için getirileri olduğunu belirterek, "Hastanın kolon kanserinden karaciğere sıçramış, teknik olarak zor bir kitlesi vardı. Ameliyatı talep üzerine kapalı şekilde gerçekleştirdik. Daha önce ameliyat edilmiş bir karaciğerde, yapışık dokular arasında çalışmak gerekiyordu. Bu da ameliyatı daha da önemli hale getirdi dedi.

"Küçük tüplerle karaciğer dokusu çıkarıldı"

Prof. Dr. Gürkan, kapalı yöntemle yapılan ameliyatta, karında kesi yapılmadan, 5 mm ile 1 cm çapındaki tüpler aracılığıyla girildiğini belirterek, Kamera yardımıyla, karaciğerin altındaki büyük damar üzerinden karaciğer dokusu çıkarıldı. Vücut bütünlüğünü koruduk diye konuştu.

Kapalı ve robotik ameliyatların geleceğin teknolojisi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gürkan, özellikle fiziksel görünümüne önem veren bireyler için bu yöntemin büyük avantaj sağladığını belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ukraynalı Model Kanserden Türkiye'de Kapalı Ameliyatla Kurtuldu - Son Dakika

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