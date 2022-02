Ukraynalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalı aile, Rusya-Ukrayna savaşına dayanamayıp belediye meydanına geldi. Ellerinde "Yardım et Erdoğan" pankartlarıyla gelen aile Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bitireceğine inandıklarını açıkladı.

3 yıl önce Bodrum'a taşınan Ukraynalı aile, ülkelerine askeri müdahalede bulunan Rusya'yı protesto etmek için Bodrum Belediye Meydanı'na gelerek, ellerinde İngilizce yazılı pankartlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım etmesini istedi. "Erdoğan Help Ukrayna" pankartlarıyla aile, Ukrayna'daki ailelerinin can tehlikesi olduğunu ve bir an önce askeri müdahalenin durmasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen aile, daha sonra polis kontrolünde meydandan ayrıldı.

Öte yandan, yarın aynı meydanda Bodrum'da yaşayan Ukraynalı vatandaşların Rusya'nın askeri müdahalesini protesto etmek için toplanacakları öğrenildi. - MUĞLA