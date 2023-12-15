Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya için lokma hayrı düzenlendi

Muğla'nın Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya vefatının 3'üncü seneyi devriyesi nedeniyle Ula Belediye binası önünde lokma hayrı yapıldı. Merhum Ula Belediye Başkanı Akkaya için Mevlid-i Şerif okutuldu.

3 yıl önce Ula Gölcük Mahallesindeki belediye yatırımlarını incelemesi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Ula Belediye Başkanı merhum İsmail Akkaya, 1992 yılında Ula'nın Akyaka Beldesinde Belediye Başkanı seçildi. 2004 yılına kadar Akyaka Belediye Başkanlığı görevini yürüten Akkaya, 31 Mart 2019 seçimlerinde Ak Partiden Ula Belediye Başkanı seçildi. Akkaya bu görevi 17 Aralık 2020 tarihine kadar sürdürdü. - MUĞLA