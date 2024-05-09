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Ula'da Hıdırellez ve 19 Mayıs coşkusu

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesinde, öğrencilere yönelik düzenlenen Hıdırellez ve 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında şenlikler heyecan dolu anlara sahne olmaya devam ediyor. Ula ilçesinde gerçekleştirilen Hıdırellez etkinliğinde, çocuklar müzik eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak 19 Mayıs haftasına erken bir başlangıç yaparak çalışmalarımıza başladık. Bu çerçevede, lise öğrencilerimizle birlikte konser etkinliği düzenliyoruz. Aynı zamanda spor etkinlikleri ve sanatsal faaliyetlerle gençlerimizin katılımını sağlıyoruz. Amacımız, gençlerimizle birlikte 19 Mayıs'ı coşkuyla kutlamak. Bu süreçte katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Ula'da düzenlenen etkinlikler, gençlerin ve katılımcıların keyifli vakit geçirmesine imkan sağlarken, birlik ve dayanışma ruhunu da ön plana çıkarıyor. Şenliklerin hafta boyunca devam edeceği açıklandı.