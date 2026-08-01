Ula Kaymakamı Ekinci muhtarlarla buluştu

Haziran ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt Kaymakamlığından Muğla'nın Ula Kaymakamlığı görevine atanan Murat Ekinci, Temmuz ayı Muhtarlar Toplantısı'nda ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Ula Kaymakamı Murat Ekinci başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Ula Muhtarlar Derneği Başkanı Ulaş Bavut, kamu kurumlarının amirleri, mahalle muhtarları ve ilçede faaliyet gösteren kurum ile kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda mahalle muhtarlarıyla tanışan Kaymakam Ekinci, merkez ve kırsal mahallelerin sorunları, ihtiyaçları ve taleplerini dinledi. Muhtarlar, mahallelerinde yaşanan sorunlar ve çözüm bekleyen konular hakkında görüş ve önerilerini paylaştı.

Muhtarların kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Ekinci, kamu kurumlarıyla muhtarlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine önem verdiklerini ifade etti. İlçedeki hizmetlerin koordinasyon içinde yürütülmesi için tüm kurumlarla ortak çalışma anlayışıyla hareket edeceklerini kaydeden Ekinci, vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdüreceklerini söyledi.