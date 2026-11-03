UlaşımPark çalışanları Kızılay iş birliğiyle 2024'ten bu yana 248 ünite kan bağışladı - Son Dakika
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UlaşımPark çalışanları Kızılay iş birliğiyle 2024'ten bu yana 248 ünite kan bağışladı

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UlaşımPark çalışanları Kızılay iş birliğiyle 2024\'ten bu yana 248 ünite kan bağışladı
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UlaşımPark A.Ş. çalışanları, Türk Kızılay iş birliğiyle 27-28 Ekim'de düzenlenen etkinliklerde gönüllü kan bağışında bulundu. 2024'ten bu yana toplam 248 ünite kan bağışlayan çalışanlar için 'Bir Kan Üç Fidan' kapsamında 744 fidan dikilmesi planlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark A.Ş. çalışanları, Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerde 3 yılda 248 ünite kan bağışında bulundu.

UlaşımPark A.Ş. ile Türk Kızılay tarafından 27-28 Ekim'de düzenlenen kan bağışı etkinlikleri, UlaşımPark Genel Müdürlüğü ve Plajyolu Otobüs Garajı'nda gerçekleştirildi. Çalışanların gönüllü katılım gösterdiği etkinliklerde, kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi. UlaşımPark'ın 2024 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirdiği etkinliklerde bugüne kadar toplam 248 ünite kan bağışı yapıldı.

UlaşımPark, "Bir Kan Üç Fidan" yaklaşımı kapsamında bağışlanan her ünite kan için üç fidan dikmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, 248 ünite kan bağışı karşılığında 744 fidanın toprakla buluşturulması planlanıyor.

Kaynak: İHA
KızılaySağlıkGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: UlaşımPark çalışanları Kızılay iş birliğiyle 2024'ten bu yana 248 ünite kan bağışladı - Son Dakika
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