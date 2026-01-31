Gölcük Ulaşlı\'da üç proje tamamlanıyor, bölge cazibe merkezi olacak

Gölcük Ulaşlı'da kıyı sahili düzenleme, kafe ve D-130 Karayolu alt geçit projelerindeki çalışmalar sona yaklaşıyor. Çalışmaları inceleyen Başkan Büyükakın, "Yaz sezonuna yetiştirmeyi planladığımız projeler tamamlandığında Ulaşlı cazibe merkezi haline gelecek" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük'ün Ulaşlı bölgesinde üç önemli projeyi hayata geçiriyor. Hava muhalefeti nedeni ile deniz dalgalarının yükseldiği dönemlerde Ulaşlı sahil yolu ve çevredeki konutların su altında kalmasını önlemek amacıyla kıyı şeridi ıslahı ve sahil düzenleme işi yapılıyor. Bunun yanı sıra, bölge halkının sosyal tesis ihtiyacını karşılamak amacı ile Ulaşlı Camii'nin her iki yanında 429 ve 409 metrekare büyüklüğünde 2 kafe inşa ediliyor. Son olarak, D-130 Karayolu alt geçit projesi ile Ulaşlı kuzey-güney aksında birleştirilecek. Böylece trafiğin daha güvenli ve akıcı olması sağlanacak.

Büyükakın çalışmaları inceledi

Ulaşlı'ya büyük değer katacak 3 projede çalışmalar belirlenen takvim doğrultusunda ilerliyor. Projeleri yakından takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bu amaçla bölgedeydi. Başkan Büyükakın, projelerin geldiği son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yetkililer, üç projeyi de yaz sezonuna yetiştirmeyi planladıkları bilgisini verdi.

"Ulaşlı cazibe merkezi olacak"

İnceleme gezilerinin ardından açıklama yapan Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin dört bir yanında dev projeler hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, "Sahil bölgelerimizden Ulaşlı'da, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda üç önemli projeye başladık. Çalışmalarda herhangi bir sıkıntı yok. Yaz sezonu öncesinde bitirmeyi planlıyoruz. Bu projeler tamamlandığında Ulaşlı cazibe merkezi bölgelerimizden biri olacak. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı. - KOCAELİ