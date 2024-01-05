Ulaştırma Bakanı: Manisa\'ya 21 yılda 92 milyar liralık ulaştırma yatırımı yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı Manisa İl Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Manisa'ya 21 yıllık iktidarımız döneminde yaklaşık 92 milyar liralık ulaştırma yatırımı yaptık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa'da bir dizi incelemelerde bulundu. Manisa'nın Akhisar ve Gördes ilçeleri arasında yapımı devam eden karayolu ile Gediz Kavşağında incelemeler yaparak bilgi alan Bakan Uraloğlu, daha sonra Manisa İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Kurum müdürleriyle yaptığı toplantıda ulaşım ve altyapıda son durum hakkında bilgi alan Bakan Uraloğlu sonrasında basın açıklamasında bulundu.

"21 yılda 92 milyar liralık ulaştırma yatırımı yaptık"

Manisa'da 21 yılda 92 milyarlık ulaştırma yatırımı yaptıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Manisa'ya 21 yıllık iktidarımız döneminde yaklaşık 92 milyar liralık ulaştırma yatırımı yaptık. İstanbul- İzmir Otoyolu diye adlandırdığımız yol proje ismini böyle koyduk ama Manisa burada en çok uzunluğa sahip olan ilimiz. 125 kilometresi Manisa ilinden geçiyor. Biz Manisa'yı otoyol standardıyla seyahat imkanına kavuşturduk. Bugün Manisa'dan İstanbul'a gitmeye kalktığınız zaman yasal hız sınırlarıyla 3 saat gibi bir vakitte İstanbul'a rahat gidebiliyoruz. Eğer bu yolu yapmasaydık bugün 10 saatin üzerinde ancak İstanbul'a gitmiş olacaktık. Yine meşhur Sabuncubeli tünelini yaptık. Manisa ile İzmir'in birbirine olan komşuluğunu daha da pekiştirdi. Özellikle organize sanayi bölgesi için gidip gelen vatandaşlarımızın oradaki zaman kaybını önledik. İzmir ve Manisa'da kar-kış çok göz önünde bulundurulmaz ama Sabuncubeli'de çok ciddi kar mücadeleleri verildiğini bizler biliriz. Bu tünel ile o kar riskini ortadan kaldırmış olduk. Manisa-Akhisar- Balıkesir yolunu bitirdik. Manisa- Turgutlu yolunu bölünmüş yol haline getirdik. Şu an sıcak karışım çalışmalarına devam ediyoruz. Salihli-Gölmarmara-Akhisar yolu, Manisa Çevre Yolu, Selendi yolu, Salihli- Köprübaşı yolu, Bergama-Soma-Akhisar yolu, Soma Çevre Yolu ve Akhisar Çevre Yolu ilimizde bitirdiğimiz çalışmalar. Halihazırda karayolları kapsamında 12 tane devam eden çalışma var. Onları da yakından takip ediyoruz. Haberleşme ve iletişim konusuna bakacak olursak. 2002 yılında bin 420 kilometre fiber ağ uzunluğumuz varken şu anda 8 bin 101 kilometre ağımız var. Mobil abone sayımız an itibariyle 1 milyon 300 bin civarında. Geniş bant abone sayımız 2002 yılında ilimizde yok iken şimdi yaklaşık 1 buçuk milyon insanımıza geniş bant internet hizmeti veriyoruz. Kablotv konusunda da birçok hizmetimizi beraber yaptık" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu koordinasyon kurulu toplantısı sonrası Manisa Valisi Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti. Burada Valilik Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Uraloğlu Vali Ünlü ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. - MANİSA