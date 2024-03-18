Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ESOGÜ\'yü ziyaret etti

Temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette raylı sistemler ve akıllı ulaşım sistemleri üzerine çeşitli Ar-Ge ve eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında iş birliği yapılabilecek alanlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu, bu iş birlikleri için atılacak adımlar değerlendirildi. - ESKİŞEHİR
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.
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