Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ESOGÜ\'yü ziyaret etti

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Temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette raylı sistemler ve akıllı ulaşım sistemleri üzerine çeşitli Ar-Ge ve eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında iş birliği yapılabilecek alanlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu, bu iş birlikleri için atılacak adımlar değerlendirildi. - ESKİŞEHİR