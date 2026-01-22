Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Eyigün: "Genel seçim öncesinde treni yürüteceğiz" - Son Dakika
22.01.2026 11:33  Güncelleme: 11:36
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ile birlikte Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi Oymaağaç Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ile birlikte Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi Oymaağaç Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ün Kayseri ziyareti kapsamında gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısının ardından, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi Oymaağaç Şantiyesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Şantiye alanında projenin mevcut durumu ve ilerleme sürecine dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; dayanışmanın en güzel örneklerinin Kayseri'de sergilendiğini görmekten mutluluk duyduklarını vurgulayarak, amaçlarının insanların mutluluğunu sağlamak olduğunu dile getirdi. Büyükkılıç, ay yıldızlı Türk bayrağının altında birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak gayretinde olduklarını bildirdi ve son günlerde Türk bayrağına yönelik yapılan haince, yersiz ve gereksiz saldırılara değinerek, şunları söyledi;

"Bu günlerde yersiz ve gereksiz, haince yapılan saldırılara rağmen bayrağımızı daha da çok sahiplenecek, daha da yukarıya yükseltecek gayretler içerisinde hep beraber Cumhuriyet'imizi eserlerle taçlandırarak yol almamız gerektiğine inanıyorum."

Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'e de "Kayseri'ye hoş geldiniz" diyerek devlet adamlarının geldiği yerde bereketin, muhabbetin, hizmetin ve eserin olduğunu sözlerine ekledi. Başkan Büyükkılıç, projeye verdikleri güçlü desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'e ve emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkür etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ise en uygun ve en faydalı olan çalışmaları hayata geçireceklerini belirterek, "Kayseri için en iyi revizyonları yapmışız, tünelleri değiştirmişiz, viyadükleri değiştirmişiz. Kayseri merkezine hızlı tren gelmesi için gerekeni yapmışız. Lazım olan neyse onu yapacağız. Bir kazma vuruyoruz, bir ray döşüyoruz, yüz yıl kalıyor. Yaptığımızın yüz, yüz elli yıllık ömrü var, kırk defa düşün bir kere yap. O yüzden yapmışken en doğruyu yapalım, en uygununu, en faydalısını yapalım" şeklinde konuştu. Eyigün, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile olan dayanışmalarına da dikkat çekerek, "Büyükşehir Belediyemizle de son derece güzel bir ilişkimiz, iş birliğimiz var. Koordinasyonumuz tamdır. Allah onların da yolunu açık etsin" dedi.

Proje çalışmalarını yürüten tüm ekibe teşekkür eden Eyigün, "Bu güzel iş birliğinin sadece ürünü, eseri kaldı. Bu treni yürütmek kaldı. İnşallah genel seçim öncesinde treni yürüteceğiz diyoruz" ifadelerini kullandı. Ziyaret sırasında Başkan Büyükkılıç'a Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen de eşlik ederken, şantiye sahasında teknik ekiplerden detaylı bilgiler alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Ulaşım, Yerel

