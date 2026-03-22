Ülke Genelinde Yağışlı Hava Bekleniyor
Ülke Genelinde Yağışlı Hava Bekleniyor

22.03.2026 09:13
Meteoroloji, Türkiye'nin büyük bölümünde yağmur ve karla karışık yağmur tahmin ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney, yurdun batı kesimlerinde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 16

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 12

Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 11

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ülke Genelinde Yağışlı Hava Bekleniyor - Son Dakika

09:01
Bahçeli’nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
07:53
ABD, Nijerya’ya 200 asker ve çok sayıda İHA konuşlandırdı
ABD, Nijerya'ya 200 asker ve çok sayıda İHA konuşlandırdı
06:56
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok
05:50
Netanyahu’dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
04:09
İstanbul’un göbeğinde dehşet Parkta erkek cesedi bulundu
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Parkta erkek cesedi bulundu
03:29
İran İsrail’de 5 şehri füze ve İHA’larla vurdu 200’den fazla ölü ve yaralı var
İran İsrail'de 5 şehri füze ve İHA'larla vurdu! 200'den fazla ölü ve yaralı var
SON DAKİKA: Ülke Genelinde Yağışlı Hava Bekleniyor - Son Dakika
