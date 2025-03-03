Ülker, S&P Global Sürdürülebilirlik Listesinde 5. Kez - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ülker, S&P Global Sürdürülebilirlik Listesinde 5. Kez

Ülker, S&P Global Sürdürülebilirlik Listesinde 5. Kez

Ülker, S&P Global'in sürdürülebilirlik değerlendirmesinde üst üste 5. kez yer aldı.

03.03.2025 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker, uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global'in, en iyi çevre, sosyal ve yönetişim performansı gösterenleri dahil ettiği Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinde üst üste 5. kez yer aldı.

Sürdürülebilirlik çalışmaları, ulusal ve uluslararası platformlarda takdir gören, Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker, uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global'in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinde (The Sustainability Yearbook) 5'inci kez yer alma başarısını gösterdi.

Dünya genelinde 62 farklı sektörden 7 bin 690'ın üzerinde şirket değerlendirilirken, 780 şirket listede yer almaya hak kazandı. Ülker çevre, sosyal ve yönetişim performansıyla bu listeye giren 9 Türk şirketinden biri olurken, gıda ürünleri kategorisinde bulunan 26 global şirket içinde tek Türk şirketi olmaya devam etti.

"Sürdürülebilirlikte 2025'e güçlü bir başlangıç yaptık"

Ülker CEO'su Mete Buyurgan, topraktan başlayarak; üreticiler, tedarikçiler, iş ortakları ve tüketiciler dahil tüm paydaşları içine alarak şekillendirilen sürdürülebilirlik çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirtti. Buyurgan sözlerine şöyle devam etti:

"Küresel ve yerel dinamiklerin hızla değiştiği bir dönemde sürdürülebilirlik iş stratejimizin her zaman temel taşı olmaya devam ediyor. Ülker'de sürdürülebilirlik odaklı büyümemizi ve operasyonel mükemmellik anlayışımızı, ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiğimiz başarılarla taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda 2025 yılına da güçlü bir başlangıç yaptık. Uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu London Stock Exchange Group'un (LSEG) halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG-Environmental, Social & Governance) performans değerlendirmesinde Ocak 2024'ün ardından 2 Ocak 2025 değerlendirmesine göre dünya genelinde incelenen 484 şirket arasında kendi kategorimizde ikinci kez birinciliğe yükseldik.

Şimdi de S&P Global'in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinde üst üste beşinci kez yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda karşılık görmesi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Karbon salım artışı olmadan büyüyoruz. 2050 net sıfır şirket olma hedefimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji tedarikini sürdürmek, enerji verimliliğini artırmak, su kullanımını azaltmak ve atık yönetimini daha da etkin hale getirmek için önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda tedarik zincirlerimizi daha sorumlu ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarımız sürüyor. İsrafsız şirket anlayışımızla hem doğaya hem de insana saygılı üretime ve ülkemize değer üretmeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ülker, S&P Global Sürdürülebilirlik Listesinde 5. Kez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:29 Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat
14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
14:07 Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’e ne oldu İlk ipucu bulundu Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
20:05 Trump, Zelenskiy’i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
19:11 İsrail Meclisi’nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede İsrail Meclisi'nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 15:55:12. #7.13#
SON DAKİKA: Ülker, S&P Global Sürdürülebilirlik Listesinde 5. Kez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.