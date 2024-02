Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı \'Köyün Sultanları\' projesi kapsamında voleybol sahası açılışı yaptı

Yerel

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından 8-16 yaş arası kız çocuklarının spor ile tanışması ve verimli zaman geçirmeleri için hayata geçirilen 'Köyün Sultanları' projesi çerçevesinde, Yahyalı'nın Çubuklu Mahallesi'nde bir okulda voleybol sahası açılışı yapıldı.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, çocuklar için gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. 'Köyün Sultanları' projesi çerçevesinde Yahyalı'nın Çubuklu Mahallesi'nde bir okulda yapımı tamamlanan voleybol sahasının açılışı gerçekleştirildi. Programa, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, MHP Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş, Ülkü Ocakları Yahyalı İlçe Başkanı Ahmet İpekçi, Ülkü Ocakları Yeşilhisar İlçe Başkanı Deniz Yılmaz, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur; Türk gençliğini her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını ifade ederek, "Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak, dün olduğu gibi bugün, yarın ve daima Türk gençliğinin sanatsal, sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişimi açısından çalışmalarımız devam ediyor. Köyün Sultanları projemizin ilk ayağını Yahyalı'nın Çubuklu Mahallesi'nde başlatıyoruz. Bu çalışmalarımız ile çocuklarımızı internet bağımlılığı, obezite ve her türlü zararlı alışkanlıklardan korumayı hedefliyoruz. Tek amacımız çocuklarımızı ve gençlerimizi vatana millete faydalı, kültür sanat ve sporla yakından ilgili birer birey haline getirmektir" dedi.

Proje ilçelerde belirlenen okullarda devam edecek

Ülkü Ocakları Kayseri İlçe teşkilatları tarafından belirlenen okullarda bu faaliyetlerin devam edeceğini vurgulayan Yağmur, bir sonraki projelerinin ise 'Köyün Efeleri' olacağını ifade etti. Yağmur; "Burada olduğu gibi hayata geçireceğimiz bir diğer projemiz olan 'Köyün Efeleri' projesinde yine 8-16 yaş arası erkek çocuklarını sporla buluşturmayı hedefliyoruz. Biz elimizden geldiği ölçüde gayret göstererek, Türk gençliği için neler yapabiliriz bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. 1 milyon 445 bin 683 kişi olan Kayserimizin her yerine ve bireyine ulaşacak projelerimiz devam edecek. Çünkü bugünün gençliği, geleceğin milli serveti ve şerefidir. Unutulmasın ki her bir çocuk, her bir genç, birer gelecektir. Hepsi Türk milletinin umududur" şeklinde konuştu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise, Başkan Yağmur'a teşekkür ederek, hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Ülkü Ocakları Yahyalı İlçe Başkanı Ahmet İpekçi de projenin ilk ayağını Yahyalı'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek proje için Başkan Yağmur'a teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından voleybol sahasının açılış töreni gerçekleştirilirken, Başkan Yağmur ve protokol üyeleri çocuklar ile voleybol maçı yaptı. - KAYSERİ