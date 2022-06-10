Ülkü Ocakları muhtar ve yabancı uyruklu vatandaşları barıştırdı

Geçtiğimiz günlerde muhtar ve yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavga sonrasında Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanlığı öncülüğünde her iki taraf barıştı.

Yabancı uyruklu şahısların Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Ömer Halis Demir Parkı'na zarar verdiği gerekçesiyle, Turgut Reis Mahalle Muhtarı ve Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş uyarınca aralarında tartışma çıkmış ve kavga etmişlerdi.

Yaşanan bu olayın ardından Adıyaman Ülkü Ocağı Başkanı Mustafa Altın, hem muhtar hemde yabancı uyruklu şahıslar ile görüşerek karşılıklı şikayetlerinden vazgeçmelerini sağladı.

Adıyaman Ülkü Ocağı Başkanı Mustafa Altın ve Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, yabancı uyruklu şahıslar ile birlikte Adıyaman Muhtarlar Federasyonu ziyaret etti.

Yaşanan gerginlik sonrasında her iki tarafta şikayetlerinden vazgeçerek, barıştı. Barış ziyaretinde diğer muhtarlarda hazır bulundu. - ADIYAMAN