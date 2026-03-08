Ulu Cami\'de Mahya Değişimi

Bursa'da 627 yıllık Ulu Cami'nin 70 metrelik 2 minaresi arasına asılan 'Kul hakkından sakın' mahyasının yerine 'Zekat Berekettir' yazısı asıldı. Mahyada alışılagelmişin dışına çıkılarak, ovadan dağa doğru değil de, dağdan ovaya doğru okunacak.

Osmanlı Devleti'nde ilk defa Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlanan yaklaşık 400 yıllık mahya geleneği sürdürülüyor. Bursa'da, selatin camileri arasındaki tarihi Ulu Cami'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde, mahyacı Kahraman Yıldız ile ekibi tarafından hazırlanan ikinci mahya yerleştirildi.

Ekipler tarafından Ramazan ayı öncesinde cami şerefesine çıkarılıp 2 minare arasındaki 70 metrelik mesafeye asılan mahyada, 'Kul hakkından sakın' yazısı, 'Zekat Berekettir' mahyasıyla değiştirildi. Mahya Ramazan ayının sonuna kadar Ulucami'de asılı kalacak.

"Alışılagelmişin dışına çıkıyoruz"

Gökyüzünde minareler arasında yazılar yazdıklarını belirten mahya ustası Kahraman Yıldız, "Şu anda Bursa'da Ramazan ayının 2'nci mahyasını asmaya geldik. Mahya Ramazan süsüdür. 400 yıldan fazladır Osmanlı sanatıdır, Türk icadıdır. Ramazan ayının ilk gününden bugüne 'Kul Hakkından Sakın' yazıyordu. Ramazan ayının sonuna kadar ise 'Zekat Berekettir' diye yazılacak. Ancak, bu sefer alışılagelmişin dışına çıkıyoruz. Uludağ tarafından mahyanın yazısı okunacak. Biraz bizim için zor oldu. Ancak çözebildik" dedi. - BURSA