Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, Muhtarlarla Toplandı

Ordu'nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçede görev yapan muhtarlar ile bir araya gelerek, tamamlanan, devam eden ve yapılacak olan yatırımları paylaştı ve muhtarların sorunlarını dinledi.

Belediye Başkan Türkcan, İlçe Kaymakamı Esra Demirtaş ile birlikte düzenlenen program çerçevesinde mahalle muhtarlarıyla buluştu. Türkcan, ilçede yapılan, planlanan ve yakın zamanda hayata geçirilecek olan yatırımlar hakkında bilgiler paylaştı.

Her fırsatta muhtarlar ile bir araya gelerek, talep ve görüşleri dinlemeye çalıştıklarını, ilçede huzur, refah ve güzellikler olduğunu aktaran Türkcan, özellikle yol yatırımları hakkında bilgi vererek, "Yaptığımız görüşmeler sonucunda Sarpdere-Damarlı Yolu'nun tamamı sıcak asfalt olacak, bunun sözünü aldık. Gölköy, Gürgentepe ve Ulubey ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Kaymakam Esra Demirtaş ise mahallelerde vatandaşlara en yakın olan birimlerin muhtarlar olduğunu ifade ederek, onların talep ve önerilerinin ulaştırılması açısından bu tür toplantıların önemli olduğunu kaydetti.

Muhtarlar ise mahallede yaşadıkları sorunlarını dile getirdi, birlikte yapılması gereken konular konuşuldu. - ORDU