Uludağ Baraka Kiralarına Fahiş Zam - Son Dakika
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Uludağ Baraka Kiralarına Fahiş Zam

Uludağ Baraka Kiralarına Fahiş Zam

Uludağ'daki barakaların kiraları %100 artışla 270-540 TL'ye yükseldi, vatandaşlar tepki gösterdi.

15.05.2025 10:01
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Uludağ Milli Park alanındaki Sarıalan ve Çobankaya mevkiinde yer alan, içerisinde tuvalet ve eşya bulunmayan barakaların günlük kiraları 270 liradan 540 liraya yükseltildi. Temiz hava ve tabiat ortamı için, dar gelir grubu vatandaşların geldiği boş orman barakaları, yüzde 100'lük kira ve katılım payı zammı sebebiyle bu yıl tamamen kiralanmadı. Uludağ orman barakaları ve çadırlı konaklama alanlardaki bu fahiş zamma vatandaşlar tepki gösterdi.

Uludağ Milli Parkı web sayfasında Sarıalan'daki 145 ve Çobankaya bölgesindeki 63 baraka için müracaatların başladığı duyuruldu. Ancak günlük kiralama bedellerinin ilk etapta açıklanmaması, Uludağ meraklılarında şüphe uyandırdı. İçerisinde eşya olmadığı için konaklama yapacakların kendi malzemelerini getirmesi istenen 10 metrekarelik tuvaleti dahi olmayan küçük barakalara yapılan fahiş zam tepki topladı. Geçen yıl Temmuz ayı memur zam oranının yüzde 19.3 ve 2025 yılı ocak 6 aylık memur zam oranının yüzde 11.5 gerçekleştiği, yüzde 38'lik 2025 enflasyon hedefi konulan mali ortamda vatandaşlar, yüzde 100'lük baraka zammına kimin karar verdiğini merak ettiklerini söyledi. Hükümet edenlerin bu fahiş zamma müdahale etmesini isteyen vatandaşlar, böyle bir zammın 2025 yılında hiçbir hizmet biriminde bulunmadığına dikkat çekerek, "Kapalı çarşıdaki dükkanlarının kiralarını, etraftaki özel şahısların rayiç rakamına göre güncelleyen Vakıflar bile, bu sene Bursa Kapalıçarşı'daki kiracılarına yüzde 100'lük zam yapmadı" diye konuştular. Ayrıca Uludağ'da Sarıalan ve Çobankaya'da özel sektör tarafından gecelik olarak kiralanan eşyalı ve iki katlı büyük kütük orman köşkleri ile bu vatandaşa kiralanan küçük barakaların karıştırıldığını belirten kamp sakinleri, hiçbir hizmet verilmeden sadece fiyatlara fahiş zam yapıldığından şikayet ettiler. Bu sene fahiş fiyatlardan dolayı müracaatların az olduğu, eşya taşımak ve ortak tuvaletlerde kuyruğa girmek durumunda olan baraka sakinlerinin, tepkilerini siyasetçilere ileteceği öğrenildi. Baraka müdavimleri geçen yılda fiyatların yüksek olduğunu ancak gayret ederek sezonluk kira ödediklerini anlatan kamp sakinleri, "Devlet orta direk vatandaş ve emeklilerinin durumun göz önüne alarak, zaten yüksek olan geçen yılki fiyatları yüzde 40 makul bir artış sağlamalıdır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uludağ Baraka Kiralarına Fahiş Zam - Son Dakika

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