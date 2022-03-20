Uludağ'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı, pistler doldu taştı - Son Dakika
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Uludağ'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı, pistler doldu taştı

20.03.2022 00:58
Uludağ'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı, pistler doldu taştı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Pistler dolarken, tatilciler de 185 santimetreyi bulan karda kayak ve snowboard yaptı.

Bu yıl kar yağışının yoğun geçmesiyle kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Uludağ'da sezon olağanca hızıyla devam ediyor. Hafta sonu Uludağ çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı. Hava sıcaklığının eksi 13 derece olarak ölçüldüğü merkezde misafirler yoğun tipi ve sise rağmen pistleri doldurdu.

Uludağ'a hafta sonu kayak yapmak için geldiklerini ifade eden turistler, 'Uludağ'da yoğun kar var. Hafta sonu aşırı kalabalık. Uludağ'ı çok beğendik. Bugün hava sisli ve yoğun yağış var. Burada olmak çok eğlenceli' dedi.

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Türkiye, Uludağ, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uludağ'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı, pistler doldu taştı - Son Dakika


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