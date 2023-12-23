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Uludağ'da Kar Yağışı: Vatandaşlar Pistlerde Karın Tadını Çıkardı - Son Dakika
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Uludağ'da Kar Yağışı: Vatandaşlar Pistlerde Karın Tadını Çıkardı

Uludağ'da dün gece etkili olan kar yağışı 25 santimetreyi buldu. Kar yağdığını haber alan vatandaşlar da pistlerde karın tadını çıkardı. Kış turizmi denildiği zaman akla gelen ilk yerlerden Uludağ'da geçtiğimiz ay yağan karın erimesiyle beklenen yağış dün gece tekrar başladı. Kayak için biraz daha kar beklenirken, çocuklar kızaklarla kaydı. Hatıra fotoğraf çektiren vatandaşlar güneşli havada Uludağ'ın keyfini sürerken, otellerde hareketlilik de arttı. Bursa dışından tatile gelen vatandaşlar da Uludağ'ı ve havasını çok sevdiklerini ifade ederek, herkese tavsiye ettiler. Ayrıca Uludağ'da hava sıcaklığı -3 ile -8 arasında ölçülürken, yarın ise -3 ile -9 olması bekleniyor. Uludağ'da bugün hava güneşli, yarın ise hafif yağmur yağması tahmin ediliyor.

Uludağ\'da Kar Yağışı: Vatandaşlar Pistlerde Karın Tadını Çıkardı
23.12.2023 - 12:34,
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Kar ve kayak turizminin gözde yerlerinden Uludağ'da dün gece etkili olan kar yağışı 25 santimetreyi buldu. Kar yağdığını haber alan vatandaşlar da pistlerde karın tadını çıkardı.

Kış turizmi denildiği zaman akla gelen ilk yerlerden Uludağ'da geçtiğimiz ay yağan karın erimesiyle beklenen yağış dün gece tekrar başladı. Kar yağışını duyan günübirlikçiler ve hafta sonunu Uludağ'da geçirmek isteyenler ise pistlere akın etti. Kayak için biraz daha kar beklenirken, çocuklar kızaklarla kaydı. Hatıra fotoğraf çektiren vatandaşlar güneşli havada Uludağ'ın keyfini sürerken, otellerde hareketlilik de arttı.

Bursa dışından tatile gelen vatandaşlar da Uludağ'ı ve havasını çok sevdiklerini ifade ederek, herkese tavsiye ettiler.

Ayrıca Uludağ'da hava sıcaklığı -3 ile -8 arasında ölçülürken, yarın ise -3 ile -9 olması bekleniyor. Uludağ'da bugün hava güneşli, yarın ise hafif yağmur yağması tahmin ediliyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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