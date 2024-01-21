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Uludağ'da Kayak Yapacaklara Uyarı - Son Dakika
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Uludağ'da Kayak Yapacaklara Uyarı

Uludağ'da kayak yapacak olan kişilere kayak eğitmenleri tarafından uyarılar yapılıyor. Bilinçsizce yapılan hareketler sonucunda kalıcı sakatlıklar yaşanabiliyor.

Uludağ\'da Kayak Yapacaklara Uyarı
21.01.2024 - 10:17,  Güncelleme: 10:22
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Türkiye'nin en önemli kış turizmlerinden biri olan Uludağ'da kayak eğitmenleri ilk defa tatil için Uludağ'a gelecek olan ve kayak yapacakları uyarıyor. Bilinçsizce yapılan hareketler sonrası kalıcı sakatlıklar yaşanıyor.

Türkiye'nin en gözde kış turizmlerinin başında gelen Uludağ, her gün binlerce yerli ve yabancı turist misafir ediyor. İlk defa kayak yapacak kişilerin yaptıkları kaza sonrası çarpıştığı kişide veya kendisinde kalıcı sakatlıklar yaşanabiliyor. Kayak eğitmeni Ozan Altun, yeni kayak yapacak olan kişileri eğitim aldıktan sonra kaymaları yönünde uyararak şöyle devam etti, "Burada gelen misafirlerimiz eğitmek için mesai harcıyoruz. Gelen vatandaşlarımızın eğitim almadan piste çıkmasını istemiyoruz çünkü sakatlıklar oluyor. Bu havalarda eğitim alarak kayak yapmalarını tercih ediyoruz. Vatandaşlarımızın biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Etrafta kayan insanların çoğu acemi olduğu için sağına soluna bakmaları lazım. Eğitim alırken özverili çalışmaları lazım. Kayak malzemelerini kullanırken pistlerde kayarken biraz daha dikkatli adımlar atarak ilerlemeliler. Topuk baskısı ile yürüyüş yaparken biraz daha dikkat ederlerse daha verimli olur" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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