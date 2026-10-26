Uludağ'da mağaraya sığınan yaşlı adamı ikna edemeyen dağcılar battaniye ve mat verdi - Son Dakika
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Uludağ'da mağaraya sığınan yaşlı adamı ikna edemeyen dağcılar battaniye ve mat verdi

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Uludağ\'da mağaraya sığınan yaşlı adamı ikna edemeyen dağcılar battaniye ve mat verdi
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Uludağ\'da mağaraya sığınan yaşlı adamı ikna edemeyen dağcılar battaniye ve mat verdi
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Uludağ'da mağaraya sığınan yaşlı adamı fark eden dağcılar, onu şehir merkezine dönmeye ikna edemedi. Soğukta kalmasın diye yaşlı adama battaniye, mat ve yiyecek götüren sporcuların ikna çalışmaları sürüyor, adamın son durumu ise henüz netlik kazanmadı.

Bursa Uludağ'da dağcılık ve trekking yapan sporcular, ormanlık alandaki bir mağaraya sığınan yaşlı adamı fark etti. Grup, şehir merkezine dönmesi için ikna edemedikleri adama geceyi rahat geçirebilmesi için battaniye, mat ve yiyecek ulaştırdı.

Uludağ'da ormanlık alandaki bir mağaraya sığınan Metin T., bölgede dağcılık ve trekking sporuyla ilgilenen Düzgün Çelik'in dikkatini çekti. Yaşlı adamla konuşan Çelik ve beraberindeki sporcular, kendisini mağaradan ayrılarak şehir merkezine dönmeye ikna etmeye çalıştı. Ancak Metin T., herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını ve bir ihtiyacının bulunmadığını belirterek, mağaradan ayrılmak istemediğini ifade etti.

Soğukta kalmaması için yardım ettiler

Yaşlı adamın geceyi mağarada geçirmesi halinde soğuktan etkilenebileceğini ve yiyecek bulmakta zorlanabileceğini düşünen sporcular, kendisine battaniye, mat ve yiyecek götürdü. Metin T.'nin mağaradan ayrılması ve şehir merkezine dönmesi için yapılan ikna çalışmaları sürerken, yaşlı adamın son durumu ve mağarada kalmaya devam edip etmediği henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Uludağ'da mağaraya sığınan yaşlı adamı ikna edemeyen dağcılar battaniye ve mat verdi - Son Dakika
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