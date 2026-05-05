Uludağ Elektrik'ten Yeni Dijital Ödeme Sistemi
Uludağ Elektrik'ten Yeni Dijital Ödeme Sistemi

05.05.2026 19:39
Uludağ Elektrik, 'Ödeme İste' sistemi ile otomatik ve hızlı ödeme süreci sunarak müşteri deneyimini geliştiriyor.

Uludağ Elektrik, teknoloji odaklı yatırımlarını sürdürerek hizmet kalitesini her geçen gün daha da artırıyor. Bu kapsamda şirket, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)veBankalararası Kart Merkezi(BKM)ortaklığında geliştirilen ve FAST altyapısını kullanan bir dijital tahsilat sistemi olan 'Ödeme İste' hizmetini kendi sistemlerinde yaptığı geliştirmelerle entegre ederek daha otomatik ve kullanıcı dostu hale getirdi.

Yeni sistemle birlikte, ödeme hatırlatması kapsamında belirli kriterleri karşılayan müşterilere otomatik ödeme talebi iletilirken, faturalar tek bir onayla anında ödenebiliyor. Böylece hem unutulan faturalar hem de yetersiz bakiye kaynaklı aksaklıklar ortadan kaldırılarak ödeme süreçleri kesintisiz hale getiriliyor. Müşteri deneyimini sürekli geliştirmeye odaklanan Uludağ Elektrik, hayata geçirdiği bu güncellemeyle ödeme süreçlerinde yaşanan temel sorunlara doğrudan çözüm sunuyor. Özellikle otomatik ödeme talimatı bulunan ancak hesapta yeterli bakiye olmadığı durumlarda ortaya çıkan gecikmeler, yeni sistem sayesinde yönetilebiliyor. Sistem, belirlenen müşteri gruplarına her sabah saat 09.00'da güncel borç tutarına göre "Ödeme İste" talebi ileterek kullanıcıları proaktif biçimde bilgilendiriyor.

Anlık bilgiyle hızlı ve kesintisiz ödeme süreci

Gönderilen talepler, müşterinin güncel borç bilgisi üzerinden oluşturulurken, birden fazla borcu bulunan abonelere borç sayısı kadar ayrı bildirim iletiliyor. Günlük olarak değişebilen borç tutarları dikkate alınarak oluşturulan bu talepler, aynı gün saat 23.59'a kadar geçerli olacak şekilde sınırlandırılıyor. Bu sayede kullanıcılar, güncel borçlarını doğru tutar üzerinden ve zamanında ödeme imkanı buluyor. Müşterilerin banka sistemi üzerinden iletilen ödeme talebini onaylamasıyla birlikte süreç tamamen otomatik ilerliyor ve ilgili fatura tahsilatı anında gerçekleştiriliyor. Böylece manuel işlem ihtiyacı ortadan kalkarken, müşterilere hızlı ve güvenli bir ödeme deneyimi sağlanıyor.

"Dijitalleşmeyi müşteri deneyimini iyileştiren bir dönüşüm olarak görüyoruz"

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, yapılan güncellemeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi;

"Dijitalleşmeyi yalnızca bir teknoloji yatırımı olarak değil, müşteri deneyimini iyileştiren bütüncül bir dönüşüm olarak ele alıyoruz. 'Ödeme İste' özelliğimizde hayata geçirdiğimiz bu yeni faz ile müşterilerimizin ödeme süreçlerini daha pratik, hızlı ve güvenli hale getirdik. Amacımız, müşterilerimizin herhangi bir gecikme ya da aksaklık yaşamadan faturalarını zahmetsizce yönetebilmelerini sağlamaktır."

'Ödeme İste' sistemi nasıl çalışıyor?

Uludağ Elektrik'in sunduğu 'Ödeme İste' özelliği, doğrudan bir ödeme yöntemi değil; ödeme öncesi süreci kolaylaştıran bir talep altyapısı olarak çalışıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) iş birliğiyle geliştirilen FAST sistemi üzerinden çalışan bu yapı sayesinde, kullanıcılar kendilerine iletilen ödeme taleplerini mobil bankacılık uygulamaları üzerinden tek bir onayla gerçekleştirebiliyor.

Şirket, güvenli kullanım konusunda da müşterilerini uyarıyor. Gönderilen bildirimlerde mutlaka "Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş.'den gelmiştir" ifadesinin yer alması gerektiğine dikkat çekilirken, ödeme taleplerinin açıklama kısmında sözleşme numarası, fatura dönemi ve iletişim bilgileri açık ve şeffaf şekilde yer alıyor. Müşteriye iletilen "Ödeme İste" talebi; "12345678 sözleşme numaralı elektrik aboneliğinize ait 2026/04 dönem PAB2025010559135 seri nolu faturanızın ödeme talebidir. İletişim: 444 6 646" açıklamasıyla gönderiliyor. Bu sayede kullanıcılar, gelen bildirimin hem kaynağını hem de hangi faturaya ait olduğunu net bir şekilde görebiliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

