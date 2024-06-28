Uludağ'ın zirvesinde iki mevsimi aynı gün yaşayan dağcılar - Son Dakika
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Uludağ'ın zirvesinde iki mevsimi aynı gün yaşayan dağcılar

Bursa'da bir grup dağcı, Uludağ'ın zirvesine çıkarak aynı gün içinde hem kırağı hem de kar yağışıyla karşılaştı. Kısa kollu kıyafetlerle yola çıkan dağcılar, zirveye ulaştıklarında ise mont giymek zorunda kaldı. Dağcılar ayrıca, kaydettikleri göller, ayıların ayak izleri ve doğa olaylarıyla da büyülendi.

28.06.2024 09:15
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Uludağ'ın zirvesine çıkan dağcılar, aynı günde iki mevsimi birden yaşadı. Gece tulumlarda uyuyan dağcılar, sabah kalktıklarında üzerlerine yağan kırağıyı görünce gözlerine inanamadı. Kısa kollu yola çıkan dağcılar, zirveye çıktıklarında ise kar montlarını giymek zorunda kaldı.

Bursa'da bir grup dağcı, Uludağ'ın zirvesinde iki mevsimi aynı gün yaşamanın keyfine vardı. Geceden yola çıkan dağcılar, sabah uyandıklarında tulumlarının üzerine yağan kırağı görünce gözlerine inanamadı. Uludağ'ın 2 bin 543 rakımlı zirvesine çıkan dağcıların kaydettikleri göller, sisler, ayıların ayak izleri ve ilginç doğa olayları izleyenleri büyüledi.

Kısa kollu çıktı, mont ile geri döndü

İki mevsimi aynı gün yaşayan dağcılar, Haziran ayında çıktıkları zirvede üşüdü. Kısa kollu kıyafetlerle yola çıkan dağcılar, belli bir mesafeye geldiklerinde ise üzerlerine mont giymek zorunda kaldı. Heyecan dolu anlar yaşadıklarını dile getiren dağcılar, böyle bir havada ilk defa zirvenin keyfini yaşadıklarını söyledi.

Minik ayıların ayak izleri gülümsetti

Uludağ'da yaban hayatını da görüntüleyen dağcılar, ayların ayak izlerine de kayda almayı ihmal etmedi. Farklı noktalarda minik yavru ayıların olduğu, annelerinin ise aşağıdan beslendikten sonra yavrularını emzirmek için yukarı çıktığı kaydedildi.

Çığ ile kaplanan göl, eski ihtişamına kavuştu

Havaların ısınmasıyla eriyen karların Uludağ'daki krater göllerini doldurduğunu belirten dağcılar, yaşanan doğa olaylarını ise farklı günlerde çektikleri görüntülerle ortaya koydu. Buzlu Göl'ün Haziran ayının başında çığ düşmesi sonucu tamamen kapandığı görüntüleyen dağcılar, bugün çıktılarında ise karların eridiğini gölün eski ihtişamın kavuştuğunu kayda aldı.

Bulut ve sis görsel bir şölen oluşturdu

Hava akımının sürekli değiştiği Uludağ'ın zirvesinde, bulut ve sisin oluşturduğu görsel şölen de büyüledi. Kimi vadi, kimi dağın tepesine kimi ise büyük bir alana yayılan sis ve bulutlar izleyenleri mest etti. Ayrıca mevsimsel oluşan göletler ise dron ile kayda alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uludağ'ın zirvesinde iki mevsimi aynı gün yaşayan dağcılar - Son Dakika

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