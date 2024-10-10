Uludağ Üniversitesi'nden Sağlık Çalışanlarına Destek Eylemi - Son Dakika
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Uludağ Üniversitesi'nden Sağlık Çalışanlarına Destek Eylemi

Uludağ Üniversitesi\'nden Sağlık Çalışanlarına Destek Eylemi

Uludağ Üniversitesi öğrencileri, Filistin'deki sağlık çalışanlarına destek için eylem düzenledi.

10.10.2024 10:24
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Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu organizasyonunda toplanan Uludağ Üniversitesi öğrencileri, 'Zulüm Altındaki Sağlık Çalışanları ve Basın Mensuplarına Destek Eylemi' gerçekleştirdi. Bursa Uludağ Üniversitesi Yerleşkesinde gerçekleştirilen eyleme Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan da katıldı.

Özellikle son 1 yıldır Filistin halkına karşı artarak devam eden İsrail saldırılarının yıldönümünde, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri yaptıkları eylemle zulüm altında görevlerini yapmaya çalışan sağlık çalışanları ve basın mensuplarının yaşadıkları insani zorluklara dikkat çektiler. Gazze'de yaşanan savaş ortamını simülasyonla canlandırmak üzere düzenlenen alana kana bulanmış çocuk kıyafetleri, oyuncaklar ve kefenlenmiş sağlık çalışanları ile basın mensupları yerleştirildi. Ses sistemi yardımı ile bomba, füze ve silah seslerinin yankılandığı alanda yaklaşık 2 saat süren eylem büyük ilgi gördü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 885 sağlık çalışanı ve 289 insani yardım görevlisinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Hem bir yıldır devam eden sistematik saldırılara hem de meslektaşlarına yapılan zulme dikkat çeken BUÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ve Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu heyeti, simülasyonun ardından Mete Cengiz Konferans Salonunda düzenlenen seminere katıldı.

Seminerde konuşmacı olarak bulunan Araştırmacı Yazar Ahmet Faruk Asa, 7 Ekim'den bu yana yaşananları Dünya ülkeleri perspektifinden değerlendirerek katılımcılarla değerlendirmelerini paylaştı. İsrail menşeli ürünlere boykot uygulanması çağrısını da yineleyen Asa, bu konuda olabildiğince titiz davranılması gerektiği mesajını verdi.

Tıp Fakültesi öğrencilerini duyarlılıkları için tebrik eden Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan, öğrencilere teşekkürlerini ileterek genç

nesillerin farkındalık oluşturan eylemlerde bulunmasının önemli olduğunu ve bu tür eylemlerin devam etmesi gerektiğini vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uludağ Üniversitesi'nden Sağlık Çalışanlarına Destek Eylemi - Son Dakika

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