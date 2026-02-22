Uludağ Zirvesinde Türk Bayrağı Değişimi - Son Dakika
Son Dakika

Uludağ Zirvesinde Türk Bayrağı Değişimi

Uludağ Zirvesinde Türk Bayrağı Değişimi
22.02.2026 13:04
Dağcılar, Uludağ'ın zirvesinde donmuş Türk Bayrağı'nı değiştirip yerine yenisini astı.

Uludağ'ın zirvesi olan 2 bin 543 metrelik yüksekliğe tırmanan dağcılar, kar ve tipiden donmuş olan Türk Bayrağını temizleyerek yerine yenisini astı.

Uludağ'da hava sıcaklığının eksi 5 derecelere kadar düştüğü tırmanışta 7 kişilik ekip, karla kaplı parkurda zaman zaman sert rüzgarla da mücadele etti. Yoğun kar örtüsü ve dondurucu soğuğa rağmen zirveye ulaşan ekip, 2 bin 543 metrenin ölçüldüğü zirvedeki Türk Bayrağı noktasına ulaştı. Ayak İzi Dağcılık Spor Kulübü sporcuları ve Rıza Topkül, tipi sebebiyle yıpranmış ve karla kaplı olan Türk Bayrağını değiştirdi.

Görüş mesafesinin düşük olduğu, yaklaşık 5 saat süren tırmanışın ardından geri dönen ekip, bembeyaz karlar üzerinde Türk Bayrağının dalgalanmasının mutluluğunu yaşadı. - BURSA

Kaynak: İHA

