Uludere'de Aşiret Düğünleri ve Puşi Geleneği - Son Dakika
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Uludere'de Aşiret Düğünleri ve Puşi Geleneği

27.06.2026 10:21
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Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde aşiret düğünleri geleneksel puşi ile kutlanıyor.

Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde aşiret düğünleri yüz yıllardır süre gelen geleneklerini sürdürüyor. Aşiretlerin geleneği olan puşiler düğünlere renk katıyor. Gelin ve damadın taraflarının belirlenmesi için her iki tarafın akrabaları farklı puşiler takıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde yüz yıllardır devam eden puşi geleneği yaşatılıyor. Düğünlerde renk renk takılan puşilerle iki gün, iki gece süren düğünlerde halaylar çeken kadınlar dikkat çekiyor. Beldede düğünlerini yapanların akrabaları puşi takmak zorunda kalıyor. Yöresel elbiseler üzerine başlarına taktıkları puşinin tanesi 5 bin ile 10 bin arasında satılıyor. 7 bin nüfuslu beldede yapılan düğünlerde gelin ve damat tarafı genç yaşlı bütün kadınlar yöresel elbise üzerine taktıkları puşilerle günlerce halay çekiyor. Değişik motifleriyle göz kamaştıran puşilerle ilgili konuşan Gülizar Yıldırım, "Bölgemizde genellikle bu puşiler düğünlerde takılıyor. Damadın ve gelinin akrabaları takıyor. Bu puşiler Irak'tan geliyor, burada güzel motiflerle yapıldıktan sonra takılıyor. 2 gün süren düğünlerde takılıyor. Çok güzel bir takı" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uludere'de Aşiret Düğünleri ve Puşi Geleneği - Son Dakika

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