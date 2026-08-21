Uludere'de Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
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Uludere'de Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı

Uludere\'de Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı
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Kaymakam Salih Kaya başkanlığında kamu hizmetleri ve vatandaş memnuniyeti üzerine toplantı yapıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, Kaymakam Salih Kaya başkanlığında ilçede görev yapan kamu kurumlarının müdürlerinin katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Uludere Kaymakamı Salih Kaya'nın başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçede yürütülen kamu hizmetlerinin mevcut durumu kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kamu kurumlarının çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunulurken, vatandaşların hizmetlere daha kolay ve hızlı ulaşabilmesi için atılabilecek adımlar görüşüldü. Toplantının gündeminde kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi gibi başlıklar yer aldı. Kaymakam Salih Kaya, kamu kurumlarının ilçenin ihtiyaçlarını yakından takip ederek çalışmalarını koordinasyon içerisinde sürdürmesinin önemine dikkat çekti. Kaymakam Kaya, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılmasıyla birlikte vatandaş memnuniyetinin de öncelikli hedefler arasında bulunduğunu belirtti. İlçede huzur, güvenlik ve refah seviyesinin daha da yükseltilmesi amacıyla kurumların iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemine vurgu yapılan toplantıda, vatandaşların taleplerine hızlı ve kalıcı çözümler üretilmesi gerektiği değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca Uludere'nin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Salih Kaya, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uludere'de Kamu Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

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