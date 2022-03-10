Uludereli çifçilerden örnek davranış - Son Dakika
Üye Girişi

Uludereli çifçilerden örnek davranış

10.03.2022 12:12
Uludereli çifçilerden örnek davranış

Şırnak'ın Uludere ilçesinde ahırına kurt girip kuzularını öldüren çiftçinin yardımına Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan'ın çağrısıyla Uludereli çiftçiler koştu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde ahırına kurt girip kuzularını öldüren çiftçinin yardımına Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan'ın çağrısıyla Uludereli çiftçiler koştu.

6 kuzusu kurt tarafından öldürülen geçimini hayvancılık ile sağlayan Salih Savaş adındaki çiftçinin meslektaşları zarar gören çiftçiye destek oldu. Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan'ın durumu çiftçilere bildirdikten sonra Uludereli çiftçilerden anında destek geldi. Bazı çiftçiler 1, bazılar 2 olmak üzere çiftçi Salih Savaş'a kuzu gönderdi. - ŞIRNAK

YORUMLAR
500
PANKOBİRLİK Genel Başkanı, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etti PANKOBİRLİK Genel Başkanı, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etti Uludere Belediye Başkanı Ürek'ten sınavlara hazırlanan öğrencilere kitap desteği Uludere Belediye Başkanı Ürek'ten sınavlara hazırlanan öğrencilere kitap desteği

Murat İnan, Uludere, Şırnak, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uludereli çifçilerden örnek davranış - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
11:37 Ukraynalı mülteciler hangi ülkelere gitti? Rekor Polonya'da
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
11:14 İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:21:14. #1.11#
SON DAKİKA: Uludereli çifçilerden örnek davranış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement