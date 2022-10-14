Ulufeli Cami çevre düzenlemesi tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ulufeli Cami çevre düzenlemesi tamamlandı

14.10.2022 16:28
Ulufeli Cami çevre düzenlemesi tamamlandı

Vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı, konforlu ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi adına camilere yönelik yaptığı hizmetlere bir yenisini daha ekleyen Osmangazi Belediyesi, Koğukçınar Mahallesi'ndeki Ulufeli Camii'nin çevre düzenlemesini yaptı.

Vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı, konforlu ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi adına camilere yönelik yaptığı hizmetlere bir yenisini daha ekleyen Osmangazi Belediyesi, Koğukçınar Mahallesi'ndeki Ulufeli Camii'nin çevre düzenlemesini yaptı.

Her hafta farklı bir mahallede Cuma namazını eda edip vatandaşla bir araya gelerek talepleri dinleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın bu haftaki adresi Osmangazi Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan Koğukçınar Mahallesi Ulufeli Cami oldu. Cami çevresini daha da genişletmek adına kamulaştırmalar yaparak 1925 metrekare alan elde eden Osmangazi Belediyesi, hem cami cemaati hem de bölge halkının güzel vakit geçirebileceği bir sosyal alanı Koğukçınar'a kazandırmış oldu. Caminin çevresindeki yaklaşık 300 metrekarelik alanın zemini parke taşı ile kaplanarak yenilendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Cuma namazı çıkışında cemaat ile dua ederek yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diledi. Koğukçınar Mahallesi'nde ciddi yatırımlar yaparak mahalle sakinlerinin hizmetine sunduklarını ifade eden Başkan Dündar, "Kamulaştırmalar yaparak elde ettiğimiz alanda güzel bir park inşa ettik. Bu çalışmamız ile Ulufeli Camii'nin çevresini de açmış olduk. Ayrıca mahallemize 3 güzel park kazandırdık. Bununla birlikte 2 okulumuzun çevre düzenlemesini yaparak eksiklerini tamamladık. Ulufeli Camimizin çevre düzenlemesini gerçekleştirdik. Kamulaştırmalar yaparak caminin bahçesini büyüttük. Malzeme yardımında bulunarak, caminin abdesthane ve tuvaletlerinin yenilenmesine katkı sağladık. Cami çevresi açılınca mahalle de nefes aldı. Mahalle sakinlerimizin gelip vakit geçirebileceği, mahalleye nefes aldıran bir alan oldu" dedi.

Başkan Dündar, daha sonra cami bahçesinde yer alan Kur'an Kursu ve kreşi ziyaret etti. Çocuklar ile bir araya gelen Başkan Dündar, çeşitli hediyeler dağıtarak çocukları sevindirdi. - BURSA

YORUMLAR
500
Sakarya'da camiye giden yaşlı adam, tuvalette hareketsiz halde bulundu Sakarya'da camiye giden yaşlı adam, tuvalette hareketsiz halde bulundu Kırklareli haberi... Kırklareli'nde 'Peygamberimiz, Cami ve İrşat' konferansı düzenlendi Kırklareli haberi... Kırklareli'nde 'Peygamberimiz, Cami ve İrşat' konferansı düzenlendi
Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Cami, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ulufeli Cami çevre düzenlemesi tamamlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:08 Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktoru açıkladı: Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp
17:37 Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi hakkında sert yorum: Bu olsa olsa doktorların işi olur
17:21 Türkiye, ülke puan sıralamasında 14. basamağa yükseldi! İşte en çok puan kazandıran takımlar...
17:19 Oyuncu Demet Özdemir'den cesur sahne! Eleştiren herkes aynı yorumda bulunuyor
17:01 Van'dan Bilecik'e çalışmaya gelen inşaat işçisi 5 kardeşin kavgası cinayet ile bitti
16:51 Şanlıurfa'da düzenlenen LGBT karşıtı yürüyüşte ortalık karıştı! Gerginlik, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu
16:46 İngiltere'de pahalılığı eleştiren aktivist grup, Van Gogh'un ünlü eserine domates çorbası döktü
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
14:35 Kız kardeşi de onun yolundan gidiyor! İşte Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik'in son hali...
12:34 Kütahya'da bisikletli bir çocuk ölümden son anda kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 18:35:07. #1.11#
SON DAKİKA: Ulufeli Cami çevre düzenlemesi tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement