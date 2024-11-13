Uluova Sulama Projesi Tehlikede

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(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Uluova ilçesinde tasarruf tedbirleri kapsamına alınan Uluova Sulama Projesi'nin tamamlanması gerektiğini söyleyen Elazığ Uluova Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Celal Toptaş, "Ovamızın en büyük sorunu su ve suyun olmamasından dolayı köylülerimizin köylerimizi boşaltması, çiftçiliği bırakması, tarımdan uzaklaşması. Bu ovamızı geri plana düşürdü" dedi.

Elazığ'ın Uluova ilçesinde 1977 yılından beri yapılması beklenen ve 1. etabının tamamlanmasının ardından köylülerin elektrik borcunu ödeyememesi nedeni ile lağvedilen Uluova Sulama Projesi şimdi ise tasarruf tedbirlerine takıldı. Elazığ Uluova Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Celal Toptaş, projenin tamamlanmasını istediklerini belirtti.

Uluova Birlik Kültür ve Kalkınma Derneği Başkanı Celal Toptaş, projenin tamamlanması için gerekli ödeneğin bir an önce çıkarılmasını istediklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Ovamızın en büyük sorunu su. Suyun olmamasından dolayı köylülerimizin köylerimizi boşaltması, çiftçiliği bırakması, tarımdan uzaklaşması. Bu ovamızı geri plana düşürdü. Bugün ovamız ve köylerimiz için kurduğumuz derneğin amacı da ovamızın sahipsizliği değil de ovamıza bir ön nefer olarak adım atmak. Muhtarlarımızı gezerek, 38 köyümüzü gezerek muhtarlarımızla istişarede bulunduk. En büyük sorunlarının su olduğunu ve köylerin bakımsız bir şekilde tarımdan uzaklaşması olduğunu söylediler. Bizim Uluova bölgesinde Mollakendi, Yurtbaşı, Akmezra, Hoşköy gibi köylerimiz, onun yanı sıra Yünlüce, Koçkale, Elmapınarı, Hozetek gibi 38 köyü kapsayan bir bölge. Ovamızın köyleri tabii ki yakın bölgedeki köylülerimizin daha da fazla tarımsal olarak uğraştıkları için şeker pancarı erken insanlarımız var. Kendi imkanlarıyla ve kendi sondajları ile yapıyorlar. Buğdaydan sonra silaj ekerler. Hayvancılık için mısır ekerler. DSİ ve milletvekillerimizin de girişimiyle şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Suyun bir an önce kavuşması için pompaj istasyonumuzun acil olarak gelmesi lazım. Bunun da en büyük etkeni maddiyat. Bizim talebimiz malumunuz şu andaki hükümetimizin tasarruf tedbirleri altında bayağı ödeneklerin olmamasından dolayı yarım kalan işlerin bir an önce aktif hala gelmesi için çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz."

"Bu köylerde bizim gördüğümüz en temel sorun sulama sorunu"

Konuşmasının devamında köylerde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle şehirlere göç yaşandığını ifade eden Elazığ Uluova Kültür ve Dayanışma Derneği Denetim Kurulu Başkanı Serhat Emir, "Biz köyleri tek tek gezdik. Bu köylerde bizim gördüğümüz en temel sorun sulama sorunu. Arpa dışında herhangi bir ürün üretilemez hale gelmiştir. Bazı köylerde kendi suyunu kendi temin eden artezyenler noktasında. Kuzey köylerde ürünler üretiliyor. Ama ovanın Güney tarafı köylerde büyük sıkıntı var. En büyük sorunumuz da sahipsizlik. Birlik beraberlik olamama, haklarını talep edememe gibi köylülerimizin sıkıntısı var. Köyde yapacak bir şey kalmadığı için şehirleşmeye alıştırıldılar insanlarımız. Bu biraz sosyolojik bir sorundur" dedi.

"Sulama olmadığı için şehre geldim"

Dereboğaz köyünde yaşayan Mustafa Aslan ise "Dereboğaz köyünden biriyim. Merkeze 20 kilometre. Muhtarlarımızın birlik ve beraberlik kuramamasından dolayı gençler dağıldı. İnsanların köylerden göç etmesinin nedeni birlik beraberlik olmaması. İkincisi de sulamanın, tarımın gerilemesi. İnsanların başka bir yöne yönelmesi. Bunu kim yapıyor? Vekilimiz olan muhtarlar. Köyde gençlik için bir oturup bir oluşum, eğlence yapamıyor. Bunun yanında adam ne yapıyor. Sadece arpa, buğday ekiyor su olmadığından dolayı. Arpa buğday ekince de zamanı kısıtlı. Ben köyden taşındım. Sanayideyim ustabaşı oldum. Ama ben isterim ki köyümde olayım. Arazi bol. Sulama olmadığı için, ekim yapamadığım için şehre geldim" diye konuştu.