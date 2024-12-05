Uluslararası Af Örgütü'nden İsrail'e Soykırım Suçlaması

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Uluslararası Af Örgütü tarafından yayınlanan raporda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere soykırım yaptığı belirtildi.

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü, Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılara başladığı 7 Ekim 2023 ve Temmuz 2024 tarihlerinde yol açtığı yıkıma ve trajediye ilişkin rapor yayınladı. Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, raporun İsrail hükümeti ve askeri yetkililerinin soykırımcı açıklamalarına, yıkımı belgeleyen uydu görüntüleri dahil görsel ve dijital verilere, saha çalışmalarına ve Gazzelilerden alınan bilgilere dayandığı belirtildi.

Raporda, "İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği eylemler, Gazze halkını çöküşün eşiğine getirdi. Acımasız askeri saldırılarda, 7 Ekim 2024'e kadar 13 bin 300'ü çocuk 42 binden fazla Filistinli öldürüldü ve 97 binden fazla kişi yaralandı. Bu saldırıların çoğu doğrudan veya kasıtlı olarak ayrım gözetmeden gerçekleştirildi ve çoğu zaman aileleri tamamen yok etti. Uzmanların 21. yüzyılda başka hiçbir çatışmada görülmemiş bir düzeyde ve hızda gerçekleştiğini söylediği benzeri görülmemiş bir yıkıma neden oldu, tüm şehirleri yerle bir etti. Kritik altyapıyı, tarım arazilerini, kültürel ve dini alanları yok etti. Böylece Gazze'nin geniş kesimlerini yaşanmaz hale getirdi" ifadesi kullanıldı.

"İsrail'in eylemlerinin tek makul sonucu soykırımdır"

İsrail'in Gazzelileri yetersiz beslenme, açlık ve hastalıklara yol açan şartlarda yaşamaya zorladığı belirtilen raporda, "İsrail, Filistinlileri yavaş ve hesaplanmış bir ölüme maruz bıraktı. İsrail ayrıca Gazze'de yüzlerce Filistinliyi hücre hapsine, işkenceye maruz bıraktı. Uluslararası Af Örgütü tarafından araştırılan eylemlerden bazıları, uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerini teşkil etmektedir. Ancak İsrail'in askeri kampanyasının daha geniş resmine, politikalarının ve eylemlerinin toplam etkisine bakıldığında, soykırım niyeti tek makul sonuçtur" denildi.

"Yetkililerin soykırım niyetini kanıtlayan açıklamalar tespit edildi"

Uluslararası Af Örgütü tarafından belgelenen hukuka aykırı eylemlerin büyük bir kısmının yetkililerin bu eylemlerin uygulanması çağrısının ardından gerçekleştirildiği vurgulanan raporda, "Örgüt, 7 Ekim 2023 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında İsrail hükümeti, askeri yetkililer ve diğerleri tarafından yapılan ve soykırım eylemleri veya diğer suçlar için çağrıda bulunan veya bunları haklı gösteren 102 açıklamayı inceledi. Uluslararası Af Örgütü, bunlar arasında saldırıyı yönetmekle görevli üst düzey yetkililer tarafından yapılan ve soykırım eylemleri için çağrıda bulunan veya eylemleri haklı gösteren, doğrudan soykırım niyetine dair kanıt sunan 22 açıklama tespit etti. Uluslararası Af Örgütü tarafından doğrulanan ve askerlerin Gazze'yi haritadan silme veya yaşanmaz hale getirme çağrıları yaptığını ve Filistinlilerin evlerinin, camilerin, okulların ve üniversitelerin yıkılmasını kutladığını gösteren görsel-işitsel içeriklerin de ortaya koyduğu gibi bu dil sahadaki İsrail askerleri de dahil olmak üzere sık sık tekrarlanarak kullanıldı" ifadelerine yer verildi.

"Soykırımın cezasız kalmasına izin verilmemeli"

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard yaptığı açıklamada, hükümetlerin bu soykırımı sona erdirmek için güçsüz olduklarını iddia etmeyi bırakması gerektiğini belirterek, "İsrail'in bazı müttefikleri için soykırım bulgusu ne kadar rahatsız edici olsa da devletlerin, sadece üzüntü veya dehşet verici ifadelerinin ötesine geçerek, güçlü ve sürdürülebilir uluslararası eylemde bulunması gerekiyor" dedi. Callamard, " Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (ICC) araştırdığı suçlar listesine soykırımı da eklemeyi acilen değerlendirmeye ve tüm devletleri failleri adalete teslim etmek için her türlü yasal yolu kullanmaya çağırıyoruz. Hiç kimsenin soykırım yapmasına ve cezasız kalmasına izin verilmemeli" şeklinde konuştu. - LONDRA