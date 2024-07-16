Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 25. kez düzenleniyor - Son Dakika
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Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 25. kez düzenleniyor

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, 24 Temmuz - 3 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Festival, 75 ülkeden 1200 sanat elçisini ağırlayacak ve 9 kez üst üste 'Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali' seçilmiştir. Festival kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

16.07.2024 10:05
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Uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından 9 kez üst üste "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" seçilen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin 25.'si, 24 Temmuz 3 Ağustos 2024 tarihlerinde 75 ülkeden 1200 sanat elçisini ağırlayacak.

2003 yılında Birleşmiş Milletlerin UNESCO'ya bağlı Dünya Dans Festivalleri Birliği'ne üye olan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Türkiye'yi, İstanbul'u ve Büyükçekmece'yi tüm dünyaya tanıtırken dünya kültürlerini ve dünya insanlarının folklorik değerlerini de ülkemizle tanıştırma amacıyla 25 yıldır aralıksız olarak düzenleniyor. Festival kapsamında bu yıl Anadolu Ateşi Özel Dans Gösterisi; Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması; Uluslararası Büyükçekmece Heykel Sempozyumu; Uluslararası Fotoğraf Yarışması; "Emeğin Aşkı ile Üreten Eller" başlıklı uluslararası el sanatları sergisi; uluslararası çocuk el sanatları atölyesi, zeka beceri oyunları, nakış çalıştayı, kukla gösterileri ve atölyeleri; Türk-Macar Dostluk Antlaşması'nın 100. Yılı Özel Konseri; "Çeyrek Asırlık Yolculuk" sergisi; uluslararası akordeon ve mızıka sergisi, Festival Korteji ile İBB Bando, Mehteran Gösterisi, Türk Sanat ve Halk Müziği konserleri gibi etkinlikler gerçekleşecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 25. kez düzenleniyor - Son Dakika

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