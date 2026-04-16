Turizmciler Marmaris\'te bir araya geldi

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması, turizm sektörünün önde gelen isimlerini Marmaris'te bir araya getirdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan 'Turizm demek sürdürülebilirlik demek' dedi.

Dün açılış programı ile başlayan buluşma, sektörün geleceğine yönelik önemli mesajlara sahne oldu.

Bugün Marmaris'te bir otelin toplantı salonunda yapılan programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile birlikte çok sayıda kurum temsilcisi ve turizm paydaşı katıldı.

'Muğla turizmi için önemli bir gün'

Programın açılışında konuşan GETOB Başkanı Cengiz Aygün, organizasyonun Muğla turizmi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Muğla'nın köklü turizm geçmişine dikkat çeken Aygün, Bodrum'un üst segment turizmi ile Fethiye'nin doğal zenginliklerinin birleşmesi halinde bölgenin dünya çapında çok daha güçlü bir konuma ulaşabileceğini ifade etti.

'Marmaris'i hep birlikte tatile gitmek istediğimiz bir yer haline getirmek istiyoruz'

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Karya Vizyon Buluşması'nın yalnızca bir turizm toplantısı olmadığını belirterek organizasyonun geleceğe yönelik bir fikir platformu olduğunu söyledi. Ünlü, Marmaris'i herkesin tatil yapmak istediği bir destinasyon haline getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

'Muğla ayrıcalıklı bir destinasyon'

Muğla Valisi İdris Akbıyık, ilin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklere dikkat çekerek 1484 kilometrelik kıyı şeridi, antik kentleri ve mavi bayraklı plajlarıyla Muğla'nın dünya turizminde özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. Akbıyık, dört mevsim turizmin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

'Turizm demek sürdürülebilirlik demek'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ise turizmde yeni dönemin sürdürülebilirlikten geçtiğini söyledi. Türkiye'nin bu alanda öncü ülkelerden biri olma yolunda ilerlediğini belirten Alparslan, 2030 yılına kadar sürdürülebilir turizm programının ülke genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Türkiye'nin turizmde önemli bir konuma ulaştığını vurgulayan Alparslan, ülkenin dünyanın en fazla turist ağırlayan dördüncü, en fazla gelir elde eden yedinci ülkesi konumuna geldiğini söyledi.

Buluşmanın ikinci bölümünde, turizm sektörüne yönelik çeşitli başlıklarda uzman isimler tarafından sunumların gerçekleştirileceği bildirildi. - MUĞLA