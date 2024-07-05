Uluslararası Nasreddin Hoca Festivali büyük coşkuyla başladı - Son Dakika
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Yerel

Uluslararası Nasreddin Hoca Festivali büyük coşkuyla başladı

Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, büyük bir coşkuyla ve dans gösterileriyle başladı. Festival, yerel ve uluslararası dans gösterileri, etkinlikler ve konserlerle dolu olacak.

05.07.2024 20:49
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Uluslararası Nasreddin Hoca Festivali büyük coşkuyla başladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç:

"Önemli bir konuyu festival haline getirmeniz son derece anlamlıydı"

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci:

"Nasreddin Hoca, Türk milletinin mizah anlayışının ve zekasının sembolüdür"

ESKİŞEHİR - Büyük bir coşkuyla ve dans gösterileriyle başlayan Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ne yoğun katılım gösterildi.

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin açılışına protokol mensuplarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Yoğun ilgi gösterilen açılış Meksika, Bulgaristan, Kosova, KKTC, Ukrayna ve yerel halk dansları gösterileriyle gerçekleştirildi. Yağışlı havaya rağmen festivalin coşkusuna kapılan vatandaşlar doyasıya eğlenirken, Sivrihisar Açık Hava Heykel Müzesi alanı etrafında gerçekleştirilen birbirinden farklı etkinliklerle ziyaretçiler şimdiden keyifli dakikalar geçirmeye başladı. Açılan stantlarda ise vatandaşlara yiyecek-içecek ve el emeğiyle yapılan hediyelik eşyaların satışı gerçekleştirildi. Toplamda 3 gün sürecek olan festival çerçevesinde EFSANE 90'lar grubu, Tuğçe Kandemir, Oğuzhan Koç ve Haluk Levent de Sivrihisar'da sahne alacak.

"Önemli bir konuyu festival haline getirmeniz son derece anlamlıydı"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Atalarımın toprağında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizlerle beraber olmaktan da büyük sevincim var. Bugün Nasreddin Hoca Festivali'ni yapan çok değerli başkanımız Habil Dökmeci'ye, arkadaşlarına ve bütün Sivrihisarlılara teşekkür ediyorum. Çünkü çok önemli bir konuyu festival haline getirmeniz son derece anlamlıydı. Sevgili dostlar, bu coğrafya 2 büyük insan yetiştirmiş. Biri Yunus Emre, diğeri Nasreddin Hoca. İkisinin de aynı Selçuklu döneminde olması da çok büyük önem taşıyor. Biri dünya şairi, tasavvuf edebiyatının üstadı. Diğeri ise bütün dünyayı güldüren bir bilge insan" dedi.

"Nasreddin Hoca, Türk milletinin mizah anlayışının ve zekasının sembolüdür"

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ise, "7 farklı medeniyete başkentlik yapmış, birçok değeri yetiştirmiş, kültürel zenginlikleriyle tarih kokan Sivrihisar'ımızda sizleri ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. 1208 yılında Sivrihisar'ımıza bağlı Hortu köyünde doğan Türk-İslam kültürü filozoflarından Nasreddin Hoca'mızı anmak ve gelecek nesillere aktarmak adına buradayız. 816'ncı doğum yılında bizleri burada bir araya getiren Nasreddin Hoca'mız; fıkralarıyla sağlam bir dünya görüşü olan, yıkıcı değil yapıcı mizah anlayışı ile insanı önce güldüren, sonra da düşündüren ve her sözünde bir hikmet bulunduran Türk milletinin mizah anlayışının ve zekasının sembolüdür. Sivrihisar'ımızda yetişen birçok değerin başında Nasreddin Hoca'mız bizlere büyük bir miras bırakmıştır. Biz de Nasreddin Hoca'mızın torunları olarak onu anmaya, değerlerini ve düşüncelerini gelecek nesillere aktarmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uluslararası Nasreddin Hoca Festivali büyük coşkuyla başladı - Son Dakika

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