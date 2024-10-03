Uluslararası Tarım Orman Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımın, ormanın, toprağın ve suyun önemine ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlenen ve bu yıl ilk kez uluslararası boyuta taşınan "14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

Bakanlık bünyesindeki Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının DenizBank desteğiyle düzenlediği "Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" bu yıl uluslararası boyuta taşınarak 14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması (UTOİFY) adıyla icra edildi.

9 Eylül'de başvuruları sona eren yarışma; "Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları", "DenizBank Çalışanları" ve bu yılın konusu "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirildi.

Yarışmacılar; tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katıldılar.

Seçici kurul

Seçici kurul 17 Eylül tarihinde Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığında toplanarak ödül alan ve sergilemeye layık görülen eserleri belirledi.

Yarışmanın seçici kurulunda Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, Fotoğraf Sanatçısı ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyon (FİAP) Üyesi Reha Bilir, Savaş Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Arslan Güven, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işık Sezer, Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Kameraman ve Fotoğraf Sanatçısı Sabri Savcı, DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin, Bağımsız Jüri Üyesi Perihan Yücel ve Görsel Danışman Serkan Turaç yer aldı.

14 eser ödüle layık bulunurken 120 eser de sergilenmek için seçildi

14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'na bu yıl toplam bin 988 katılımcı 8 bin 776 eserle katıldı. Seçici kurul tarafından 13 eser ödüle layık bulunurken 120 eser de sergilenmek üzere seçildi. Ayrıca bir eser de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından "Bakan Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Kyaw Zay Yar Lin, Burma'da çektiği Fishes Selling adlı eser ile birincilik ödülü, Thirumalai Ganesh Sheerapathi Birleşik Arap Emirlikleri'nde çektiği Oasis adlı eserle ikincilik ödülü, Elena Kononova ise Rusya'da çektiği Reindeer Ride adlı eserle üçüncülük ödülü aldı.

Beytullah Eles'in Acı Yol adlı eseri ulusal birincilik ödülü alırken Özgen Beşli Buz balıkçısı eseri ile ikincilik, Nevzat Yıldırım'ın Süpürgeci Zanaatkarlar adlı eseri ise üçüncülük ödülü aldı.

Yarışmaya Küçük Çoban Kız adlı eseriyle katılan Mehmet Şah Deniz ise Bakan Özel Ödülü'nün sahibi oldu. - ANKARA