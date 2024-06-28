Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde 'Maddeye değil hayata bağlan' çağrısı yapıldı - Son Dakika
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Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde 'Maddeye değil hayata bağlan' çağrısı yapıldı

Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü\'nde \'Maddeye değil hayata bağlan\' çağrısı yapıldı

Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla 'Maddeye değil hayata bağlan' açıklaması yaptı. Basın açıklamasında, bağımlılıkla mücadelenin tek başına yürütülecek bir mesele olmadığı vurgulandı. Toplumun desteği olmadan bağımlılıkla mücadele etmenin mümkün olmadığı belirtilerek, gençlerin enerjilerini sanat ve aktivitelerle yönlendirmeye çalışıldığı ifade edildi.

28.06.2024 15:29
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Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu tarafından Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla 'Maddeye değil hayata bağlan' açıklaması yapıldı.

Demokrasi Parkı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına federasyon yönetici ve üyeleri ile STK temsilcileri katıldı. Düzenlenen basın açıklamasını okuyan Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog Dr. Mahmut Erdil, bağımlılıkla mücadelenin tek başına yürütülecek bir mesele olmadığını vurguladı.

Erdil, "Bizim asıl hedef kitlemiz, çözüm bekleyen dezavantajlı bireyler olan bağımlılardır. Diğer taraftan bu çözüme ortak olma hususunda başta sivil toplum örgütleri, aileler ve toplumun duyarlı kesimleri yer almalıdır. Toplumun desteği olmadan bağımlılıkla mücadele etmek mümkün değildir. Gençlerin enerjilerini sanat ve aktivitelerle yönlendirmeye çalışıyoruz. İnsanlar, kendilerini toplumda ifade etmek için olumlu yollar ararlar. Uygun zemin olmadığında, olumsuz ve toplum sağlığını tehdit edecek yollara başvurabilirler. Gençleri enerjilerini doğru yönlendirmemek, onları bağımlılığın kucağına atmakla birdir. O yüzden, 'Bağlıdır ancak bağımlı değildir' diyerek gençleri hayata bağlayalım" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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