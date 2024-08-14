Ümit Sayın, Bilecik Belediyesi Açıkhava Konserinde Unutulmaz Bir Gece Yaşattı - Son Dakika
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Ümit Sayın, Bilecik Belediyesi Açıkhava Konserinde Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Ümit Sayın, Bilecik Belediyesi Açıkhava Konserinde Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen açıkhava konserlerinde Ümit Sayın dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser, Gölpark Amfi Tiyatro sahnesinde gerçekleşti ve büyük bir coşkuyla devam etti. Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez de konseri izleyenler arasındaydı ve konser sonunda Ümit Sayın ile bir araya gelerek teşekkür etti.

14.08.2024 13:52  Güncelleme: 13:54
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Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen açıkhava konserlerinde Ümit Sayın dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bilecik Belediyesi tarafından Gölpark Amfi Tiyatro sahnesinde düzenlenen açıkhava konserleri büyük bir coşkuyla devam ediyor. Dün akşam sahne alan Ümit Sayın izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez'de izleyenler arasında yer aldı. Konser sonunda Başkan Yardımcısı Sönmez, Ümit Sayın ile bir araya gelerek teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümit Sayın, Bilecik Belediyesi Açıkhava Konserinde Unutulmaz Bir Gece Yaşattı - Son Dakika

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