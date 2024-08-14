Ümit Sayın, Bilecik Belediyesi Açıkhava Konserinde Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

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Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen açıkhava konserlerinde Ümit Sayın dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bilecik Belediyesi tarafından Gölpark Amfi Tiyatro sahnesinde düzenlenen açıkhava konserleri büyük bir coşkuyla devam ediyor. Dün akşam sahne alan Ümit Sayın izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez'de izleyenler arasında yer aldı. Konser sonunda Başkan Yardımcısı Sönmez, Ümit Sayın ile bir araya gelerek teşekkür etti. - BİLECİK