UMKE Koordinasyonunda Nefes Kesici Patlama Tatbikatı - Son Dakika
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Yerel

UMKE Koordinasyonunda Nefes Kesici Patlama Tatbikatı

Çankırı'da UMKE koordinasyonunda gerçekleşen patlama sonrası kurtarma operasyonu gerçeği aratmadı. Tatbikatta 17 yaralı ve 3 ölü vaka başarılı bir şekilde tahliye edildi. Dron ile havadan görüntülenen tatbikat, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

01.06.2024 16:49
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Ekiplerinden nefes kesen patlama tatbikatı

ÇANKIRI - Çankırı'da UMKE koordinasyonunda gerçekleşen patlama sonrası kurtarma operasyonu gerçeği aratmadı.

Çankırı'da İl Sağlık Müdürlüğü UMKE birimi koordinasyonunda, Çankırı, Sinop ve Kastamonu UMKE ekipleri, 112 ambulans ekipleri, AFAD Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, İl Jandarma Tehlikeli Madde İmha Ekibi, doğalgaz ve elektrik firması ekiplerinin katılımı ile tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurdunun mutfak bölümünde patlama ve yangın meydana geldi. 100 katılımcı ile gerçekleşen tatbikatta 17 yaralı, 3 ölü vaka ekipler tarafından tahliye edildi. Vatandaşlar tatbikatı meraklı gözlerle izlerken, ekiplerin düzenlediği gösteri yoğun ilgi gördü. Başarılı geçen tatbikat, dron ile havadan görüntülendi. Tatbikat sonrası katılımcılara teşekkür ve katılım belgeleri takdim edildi.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, tatbikatta emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Çankırı, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel UMKE Koordinasyonunda Nefes Kesici Patlama Tatbikatı - Son Dakika

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